Экс-солистка SEREBRO показала жаркие эротические фото

Шоу-бизнес

Самая сексуальная участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, покинувшая коллектив в конце 2018 года, порадовала поклонников новыми эротическими фото. Девушка, которая теперь будет выступать сольно под именем MOLLY, эпатировала откровенными фото. Она опубликовала в Instagram несколько соблазнительных снимков. На одном из них красотка позирует в пиджаке на голое тело, едва прикрыв грудь.

На других симках она нежится в волнах в купальнике.

В подписи к фото певица призналась, что с нетерпением ждет февраля, когда начнется ее новая творческая жизнь.

«Февраль 2019, жду тебя больше, чем всё. Именно с него начнётся отсчёт концертов MOLLY. И мы будем вместе делать fire! Моя команда ждёт старта, но я пока не буду раскрывать все. Просто скажу, что каждое исполнение будет как целое шоу. Много новой музыки. И уже пишется альбом. Жду встречи с вами каждой клеткой», — написала Ольга.

Напомним, Серябкина, на которую недавно напали в Москве, покинула группу SEREBRO после 12 лет работы. После этого продюсер Максим Фадеев объявил о роспуске группы и полной замене состава. Он объявил кастинг новых солисток. Состав группы будет сформирован после завершения реалити-шоу SEREBRO CASTING, вроде того, что в свое время делал Константин Меладзе, набирая солисток «ВИА Гры».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Настя Каменских опубликовала пикантное фото, показав свои соблазнительные формы.

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