- 7:30 Названы три фактора, которые разрушат Крымский мост
- 7:23 В Мариуполе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото с места ЧП
- 7:05 «В свой день рождения Васильич всегда произносил тост за Рождество» — Лобановскому исполнилось бы 80 лет
- 4:06 Где в Киеве 7 января будут звучать колядки
- 1:17 Рождественские огни и пироги с сюрпризом: 6 января католики отмечают Богоявление
- 1:15 "Вы не даете нам жить": украинки в США поставили на место россиянина
- 0:20 Что делать, если зимой в вагоне поезда холодно? Озвучен важный совет
- 23:31 Батька сбежал: попытку Путина захватить Беларусь изобразили меткой карикатурой
- 22:58 Приближается морозное Рождество: киевлянам советуют готовить рукавицы и шапки
- 22:21 Время провокаций: в Украине оценили вероятность новой мировой войны
Названы три фактора, которые разрушат Крымский мост
Крымский мост размещен на стыке тектонических плит, что может разрушить его. Об этом заявил вице-президент ассоциации «Мосты Украины» Петр Коваль.
По его словам, перемещение этих плит будет разрывать саму конструкцию этого моста, сообщают «Крым. Реалии».
Эксперт отметил, что частично это было учтено проектом строительства моста, так как мост состоит из отдельных трех частей, однако, «в случае серьезных тектонических смещений его обязательно порвет».
Коваль обратил снимание, что при проверке возведенного моста на него пустили не полную нагрузку, а лишь около двух десятков КАМАЗов. Это значит, что строители знают о проблемах.
«То есть, те, кто проектировал, кто строил мост, имеют некоторые предостережения», — подчеркнул он.
Еще одной опасностью Крымского моста являются мягкие грунты, на которых стоят опоры. Третьей угрозой для моста может быть лед, который образуется в водах Керченского пролива.
Как писали «ФАКТЫ», несмотря на непрочность моста, оккупанты продолжают перебрасывать военную технику на оккупированный украинский полуостров, используя этот мост. Транспортировка тяжелой техники может дополнительно расшатать и без того непрочный мост.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм