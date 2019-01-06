Названы три фактора, которые разрушат Крымский мост

Украина

Крымский мост размещен на стыке тектонических плит, что может разрушить его. Об этом заявил вице-президент ассоциации «Мосты Украины» Петр Коваль.

По его словам, перемещение этих плит будет разрывать саму конструкцию этого моста, сообщают «Крым. Реалии».

Эксперт отметил, что частично это было учтено проектом строительства моста, так как мост состоит из отдельных трех частей, однако, «в случае серьезных тектонических смещений его обязательно порвет».

Коваль обратил снимание, что при проверке возведенного моста на него пустили не полную нагрузку, а лишь около двух десятков КАМАЗов. Это значит, что строители знают о проблемах.

«То есть, те, кто проектировал, кто строил мост, имеют некоторые предостережения», — подчеркнул он.

Еще одной опасностью Крымского моста являются мягкие грунты, на которых стоят опоры. Третьей угрозой для моста может быть лед, который образуется в водах Керченского пролива.

Как писали «ФАКТЫ», несмотря на непрочность моста, оккупанты продолжают перебрасывать военную технику на оккупированный украинский полуостров, используя этот мост. Транспортировка тяжелой техники может дополнительно расшатать и без того непрочный мост.

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