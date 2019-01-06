Стало известно о трагедии в семье Сергея Жадана

Украина

В семье известного украинского поэта и писателя Сергея Жадана, автора книги «Ворошиловград» которая была победителем премии «Книга года» , произошло несчастье. У него умер отец. Об этом в Facebook сообщил поэт Борис Херсонский.

«Мы с Людочкой выражаем глубокое соболезнование прекрасному поэту и мужественному человеку Сергею Жадану в связи с постигшей его тяжелой утратой — смертью отца. Говорят, что в эти Рождественские дни небесные врата открыты и дорога в Царство Божие легка. Жаль, что тут на земле это мало кого утешает. Мы с тобой, Сережа!», — написал он.

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в Старобельске Луганской области в семье водителя. В 1996 году закончил Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды, кандидат филологических наук. Работал преподавателем кафедры украинской и мировой литературы ХНПУ.

Живёт и работает в Харькове. Регулярно выступает со своими произведениями в различных городах Украины и Западной Европы — в том числе в сопровождении украинских музыкантов (в частности, ска-панк-группы «Жадан и Собаки»). Являлся активным участником харьковского Евромайдана, в марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения.

В 2016 году был награждён государственной премией «Украинская книга года», средства от которой направил на помощь детским учреждениям Луганской области.

Сергей Жадан назывался одним из лучших литераторов из стран бывшего СССР, отмечалось его умение быть своим как для простой, так и образованной аудитории. Особую похвалу и поддержку получил его роман «Ворошиловград», который был назван манифестом целого поколения.

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