Избитый DZIDZIO в Сочельник запел в больнице (видео)

Общество

Популярный певец и актер DZIDZIO (Михаил Хома), который после избиения 28 декабря оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки левого уха, песней поздравил украинцев с Рождеством.

Напомним, DZIDZIO утверждает, что на него напал некий Михаил Мишков . Он якобы требовал у него свою долю доходов. По словам Мишкова, он выкупил долю бывшего участника группы и совладельца компании Meison Entertainment Лесика (Олег Турко), которому принадлежало 25%. В свою очередь, обидчик DZIDZIO говорит, что никого не бил, а лишь хотел внести свои творческие предложения по развитию проекта. Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту нападения на Михаила Хому по статье 125 Уголовного кодекса. Это легкие телесные повреждения. Артист опасается, что из-за травмы может потерять слух.

В Сочельник певец добрыми словами и песней передал поздравление украинцам.

«Дай Бог, добрый вечер — так говорит хозяин, когда заходит в дом с дидухом, а все отвечают: „Спасибо, дай Бог здоровья“. Он зажигает свечу, все молятся и садятся ужинать, после ужина все дружно колядуют. Святой вечер для меня — особый праздник, это праздник, когда собирается вся семья за столом, на котором самые вкусные в мире двенадцать блюд», — написал певец.

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 6 Янв 2019 в 8:17 PST

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», д рузья и коллеги поддерживают артиста, написав пожелания скорейшего выздоровления и слова поддержки в сети. А министр культуры Евгений Нищук навестил Михаила Хому и принес ему мандарины .

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