Украина

Появилась важная информация об украинских моряках с затонувшего возле Турции сухогруза (фото)

Как и планировалось ранее, в четверг, 10 января, украинских моряков, спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза «Волга-Балт», выписали из больницы. В ближайшее время они вернутся на родину.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. «Украинских моряков выписали из клиники города Самсун. Утром они встретились с губернатором Самсуна. Еще раз благодарим Османа Каймака и турецкую сторону за оказанную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину», — сообщил дипломат.

На встрече губернатора Османа Каймака с моряками присутствовал украинский консул Борис Ясинский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из четверых погибших у берегов Турции украинских моряков были идентифицированы двое.

Также сообщалось, что одной из версий аварии судна «Волго-Балт-214» эксперты считают непогоду и неисправность устаревшего судна, которое не предназначено для длительного путешествия в бурном море.

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