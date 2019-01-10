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Появилась важная информация об украинских моряках с затонувшего возле Турции сухогруза (фото)
Как и планировалось ранее, в четверг, 10 января, украинских моряков, спасенных с затонувшего у берегов Турции сухогруза «Волга-Балт», выписали из больницы. В ближайшее время они вернутся на родину.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига. «Украинских моряков выписали из клиники города Самсун. Утром они встретились с губернатором Самсуна. Еще раз благодарим Османа Каймака и турецкую сторону за оказанную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу. В ближайшее время моряки вернутся на родину», — сообщил дипломат.
На встрече губернатора Османа Каймака с моряками присутствовал украинский консул Борис Ясинский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из четверых погибших у берегов Турции украинских моряков были идентифицированы двое.
Также сообщалось, что одной из версий аварии судна «Волго-Балт-214» эксперты считают непогоду и неисправность устаревшего судна, которое не предназначено для длительного путешествия в бурном море.
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