Происшествия

Под Одессой мужчина задушил жену и 10-летнюю дочь, а затем покончил с собой (видео)

Трагедия разыгралась в ночь на 10 января городе Беляевка (административный центр Беляевского района Одесской области). Как сообщили в полиции, в квартире были обнаружены тела хозяина, его жены и 10-летней дочери. Предварительно установлено, что «37-летний мужчина задушил своих 43-летнюю жену и дочь, после чего совершил самоубийство».

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники местного отдела полиции, регионального главка, эксперты и кинологи. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях в одном из сел под Одессой были убиты четыре человека. Тела женщины и трех мужчин с явными признаками насильственной смерти обнаружены в частном доме.

А в Виннице в последний день 2018 года произошло ужасное преступление: в квартире были найдены мертвыми две женщины и мальчик. Еще один ребенок, девочка, умерла в больнице от травмы головы. Позже полиция задержала мужчину, сообщившего о найденных в его квартире телах родственников. Он оказался отцом двоих погибших детей.

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