- 14:30 Меган Маркл впервые появилась на публике в платье для беременных
- 14:27 Так выглядит "русский мир": на Алчевском меткомбинате обрушилась крыша
- 14:19 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- 14:18 В России устроили жесткую драку в очереди за едой
- 14:17 В Одессе бандиты-«общественники» вымогали у предпринимателей тысячи долларов
- 14:10 Зимнее проветривание: по Львову ездит маршрутка с дырой вместо ступеньки
- 13:58 Футболист «Динамо» перешел в турецкий клуб
- 13:57 Исчезновение лыжника в Карпатах: появилась важная информация о поисковой операции
- 13:52 В Украине утвердили график дополнительных выходных в 2019 году
- 13:49 Нападение на электричку в Киеве: установлены личности еще двух вандалов
Под Одессой мужчина задушил жену и 10-летнюю дочь, а затем покончил с собой (видео)
Трагедия разыгралась в ночь на 10 января городе Беляевка (административный центр Беляевского района Одесской области). Как сообщили в полиции, в квартире были обнаружены тела хозяина, его жены и 10-летней дочери. Предварительно установлено, что «37-летний мужчина задушил своих 43-летнюю жену и дочь, после чего совершил самоубийство».
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники местного отдела полиции, регионального главка, эксперты и кинологи. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на днях в одном из сел под Одессой были убиты четыре человека. Тела женщины и трех мужчин с явными признаками насильственной смерти обнаружены в частном доме.
А в Виннице в последний день 2018 года произошло ужасное преступление: в квартире были найдены мертвыми две женщины и мальчик. Еще один ребенок, девочка, умерла в больнице от травмы головы. Позже полиция задержала мужчину, сообщившего о найденных в его квартире телах родственников. Он оказался отцом двоих погибших детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 1 м/с В
Давление: 747 мм