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Происшествия

В Одессе произошло тройное ДТП с участием бронетехники (фото)

15:01 10 января 2019   178
ДТП в Одессе на улице Балковской
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 10 января, в Малиновском районе Одессы произошло ДТП с участием трех транспортных средств, включая бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) Вооруженных сил Украины.

«Авария случилась на улице Балковской, в районе Центрального автовокзала, — рассказали в управлении патрульной полиции. — Предварительно установлено, что водитель автомобиля Peugeot 308, выезжая на нерегулируемый перекресток с улицей Кутузакия, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Avalon».

От удара «японца» отбросило на проезжавший БРДМ-105. По счастливой случайности никто не пострадал, но легковушки получили значительные повреждения кузовов.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 8 января в Суворовском районе Одессы произошло страшное ДТП: иномарка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге, вылетела на трамвайные рельсы и врезалась в опору лини электропередачи. При этом ребенок, находившийся на заднем сиденье машины, вылетел через стекло на трамвайные пути.

А в Херсонской области, в районе населенного пункта Малая Лепетиха, 9 января с трассы в кювет слетел автобус, следовавший из Одессы в Энергодар.

Также «ФАКТЫ» сообщали о ДТП, произошедшем 10 января на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск. Около села Половинки перевернулся рейсовый автобус, в салоне которого находились 27 пассажиров.

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