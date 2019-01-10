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Жуткое убийство под Одессой: стали известны подробности
10 января в Беляевке, райцентре Одесской области, в квартире были обнаружены тела хозяина, его жены и их 10-летней дочери. В полицию обратился отец главы семейства и сообщил, что не может выйти на связь с сыном и его семьей. Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что дверь в квартиру на первом этаже пятиэтажного жилого дома заперта, решетки на окнах целы.
«Вызвали сотрудников ГСЧС, которые вскрыли дверь, — рассказали в полиции. — Попав внутрь, увидели на полу тела женщины и мужчины, а на диване — девочки. Все без признаков жизни: жена и дочь были задушены, а на теле мужа обнаружили колото-резаные раны».
По данным «ФАКТОВ», 36-летний мужчина обнаружен с резаной раной левой руки — от локтя до запястья и многочисленными колото-резанными ранами шеи. От соседей и знакомых стало также известно, что глава семьи работал в строительном магазине. Говорят, он был спокойным, вежливым человеком. На учете у психиатра не состоял.
«Проблемы в этой семье были с ребенком: девочка страдала аутизмом, — сообщили соседи. — В общем, семья жила мирно, без скандалов, но как-то обособленно, близких контактов не поддерживали. Разве что с женщиной, которая ухаживала за их ребенком».
Отмечают, что накануне, 9 января, главу семьи вроде бы уволили с работы. Стало ли это причиной его агрессии, приведшей к убийству жены и дочери с последующим самоубийством, должно ответить следствие.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об убийстве целой семьи в Виннице. Напомним также, что правоохранители установили личность возможного убийцы «девушки из чемодана» в Днепре.
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