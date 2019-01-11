Гламурная Мэрайя Кэри поразила сменой имиджа, опубликовав фото в стиле панк-рок (фото)

Шоу-бизнес

Американская певица Мэрайя Кэри поразила своих фанатов смелой сменой имиджа. Гламурная поп-дива на этот раз выложила в соцсети Instagram фото, на котором она предстает в неожиданном стиле панк-рок.

На снимке 48-летняя Кэри практически неузнаваема — в клетчатых брюках, укороченном прозрачном топике, сквозь который просвечивает бюстгальтер с треугольными чашечками. Дополняют образ ботинки на шпильке и чересчур яркий макияж. Волосы Мэрайи, обычно закрученные в «голливудские» локоны, собраны в небрежную прическу. А над головой звезда держит электрогитару.

Фото было сделано для журнала GQ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что знаменитый голливудский актер Джон Траволта встретил Новый год, побрив голову наголо.

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