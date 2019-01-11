28.02 / 28.32 32.05 / 32.64
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Гламурная Мэрайя Кэри поразила сменой имиджа, опубликовав фото в стиле панк-рок (фото)

9:56 11 января 2019   41
Мэрайя Кэри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Мэрайя Кэри поразила своих фанатов смелой сменой имиджа. Гламурная поп-дива на этот раз выложила в соцсети Instagram фото, на котором она предстает в неожиданном стиле панк-рок.

На снимке 48-летняя Кэри практически неузнаваема — в клетчатых брюках, укороченном прозрачном топике, сквозь который просвечивает бюстгальтер с треугольными чашечками. Дополняют образ ботинки на шпильке и чересчур яркий макияж. Волосы Мэрайи, обычно закрученные в «голливудские» локоны, собраны в небрежную прическу. А над головой звезда держит электрогитару.

Фото было сделано для журнала GQ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что знаменитый голливудский актер Джон Траволта встретил Новый год, побрив голову наголо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
-9

Ветер: 4 м/с  C
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины