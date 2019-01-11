До выступления с оркестром мы просто «дурковали» на сцене, — победитель «Х-Фактора»

Шоу-бизнес

Победителями девятого сезона вокального шоу «Х-фактор» впервые стал музыкальный коллектив. Воспитанники Насти Каменской — группа «ZBSband» — получили главный приз проекта — 100 тысяч гривен на раскрутку творчества. «ZBSband» — это два друга — Богдан Буйлук и Владислав Онищенко (напомним, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владислав рассказал о том, как родилось название группы, появились их сценические образы и на что они потратят денежный приз), объединившиеся благодаря любви к музыке и театру. Оба — актеры столичного театра «Золотые Ворота». Их музыкальной группе всего год, а в арсенале — несколько песен, но после победы в проекте ребята нацелены на серьезную карьеру в шоу-бизнесе. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Богдан Буйлук признался, что было для него самым сложным за время проекта и почему он не хочет расставаться с театральной сценой.

— После «Х-Фактора» мы с Владом дали себе небольшой отдых, — признался Богдан Байлук. — А после праздников соберемся и будем решать, как дальше развиваться группе ZBSband. Параллельно у меня в конце января выходит новый спектакль в театре «Золотые ворота», так что работы много.

— Вы играете в нем вместе с Владом?

— Нет, это один из первых спектаклей, в котором на сцене мы не вместе. До этого было четыре постановки, а нашим первым совместным опытом стало участие в спектакле «Детектор лжи». Тогда мы поняли, что отлично понимаем друг друга и нам легко импровизировать. Это был первый шажок к созданию группы ZBSband. Прошел год — и появилась наша музыкальная группа.

— Неужели между вами никогда не возникают конфликты?

— Наверное, наш дуэт и держится потому, что однажды мы договорились не конфликтовать. И это у нас получилось. За год существования коллектива не было такого, чтобы мы поссорились. Да, иногда спорим, но при этом умеем слышать друг друга.

— Какой эфир «Х-Фактора» стал для вас самым сложным?

— Мы очень хотели, но боялись выступать на оркестровом вечере — под живое сопровождение музыкантов. Это было слишком ответственно, ведь до этого, признаюсь, мы просто «дурковали» на сцене. А в тот вечер нам хотелось исполнить нечто кардинально отличающееся от того, что пели раньше. Тогда мы вышли на сцену с песней Басты, и это было наше первое появление в серьезном образе. Признаюсь, мы с Владом просто кайфанули, а это ощущение дорогого стоит. После того выступления стали чувствовать себя на сцене гораздо увереннее, обрели почву под ногами.

— Значит, до этого выступления…

— Не совсем понимали, что с нами происходит, как работает шоу-бизнес. Для нас с Владом он был большим непознанным миром. Мы лишь делали то, что нам говорили. А после оркестрового вечера успокоились и начали готовиться к следующим эфирам.

— Ваша наставница Настя Каменских надеялась, что можете стать победителями?

— Настя в нас верила и очень серьезно готовила к каждому прямому эфиру. На третьем, последнем, отборочном туре в тренировочном лагере решалось, кто из трех групп попадет в команду Насти Каменских. Мы с Владом выступали последними и, признаюсь, готовы были уже попрощаться с проектом. Рядом сидели очень крутые ребята, и мы даже не представляли, что займем чье-то место. Настя переживала, принимая решение, в ее глазах стояли слезы. И вдруг, обращаясь к нам с Владом, она сказала: «Я пришла в проект, чтобы победить. Со мной остаетесь вы!» Для нас это было настоящее потрясение.



* Когда ведущий Андрей Бедняков наконец-то озвучил имя победителя, участники группы ZBSband закричали от счастья, тренер коллектива Настя Каменских была вне себя от радости, а подопечный Андрея Данилко Дима Волканов заплакал от досады

— Что вы думали, стоя на сцене вместе с другим суперфиналистом — Димой Волкановым?

— Дима — прекрасный артист, он тоже достоин победы. Мы с Владом были готовы ко всему. Вообще, взяли себе за правило никогда и ни за что не идти по головам, с кем-то ругаться ради победы в конкурсе. Это все глупости. Проект «Х-Фактор» — это скорее борьба не с другими участниками, а с самим собой. Каждый новый эфир — шаг вперед. По крайней мере, у нас. Поэтому мы с Владом были готовы к тому, что победит Дима. Но, конечно, при этом страстно мечтали о том, что сами станем первыми.

— У вас были яркие номера на прямых эфирах.

— Их создавала целая команда режиссеров-постановщиков, но многое по ходу придумывали и мы. Здорово, что нам давали возможность творить. Иногда мы переделывали финал песни, даже текст. Самым запомнившимся номером стало для нас исполнение песни «Пацик хоче у Львов». Накануне эфира музыкальный продюсер Вадим Лисица сказал нам, что будем исполнять популярную песню «Мальчик хочет в Тамбов». Мы очень расстроились, посчитав это совсем не интересным. И тогда решили изменить слова на украинский манер. Переписали текст и показали его Вадиму. Ему понравилось, хотя выяснилось: Лисица планировал, что мы будем исполнять песню на португальском языке. В итоге один куплет мы так и спели. Оказывается, эта песня и была написана на португальском, затем через год ее переделали на русский манер, и она стала известной как «Мальчик хочет в Тамбов».



* Самым запомнившимся номером стало для Влада и Богдана исполнение песни «Пацик хоче у Львов» — переделанного хита «Мальчик хочет в Тамбов»

— Ваш финальный номер получился одним из самых сильных за время проекта.

— Это была песня «Птица» и фантастическая постановка режиссеров шоу. На сцене соорудили специальную систему. Мы стояли на балке, которая располагалась под большим наклоном, и у зрителей создавалось впечатление, что просто парим в невесомости.

— Пересматриваете свои номера?

— Когда случайно наткнусь в Интернете, конечно же, смотрю. Мы с Владом достаточно самокритичные ребята. Самокритика — неплохое качество, но, наверное, стоит позволять себе больше свободы. Хотя чем дальше мы проходили в проекте, тем больше на нас выливалось критики. Мы не расстраивались, поскольку понимали, что не являемся суперпевцами и в проект пришли не только ради победы. Делали то, что следовало, и очень благодарны зрителям, которые за нас проголосовали. На самом деле, для нашей группы все только начинается. Главное — удержать планку, которую сейчас взяли.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых ярких моментах суперфинала девятого сезона «Х-фактора».

Фото и видео СТБ

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