В Киеве от гриппа умер врач

Происшествия

В Киеве от гриппа и его осложнений умер врач, который решил лечиться самостоятельно. Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

«7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно», — сказал он, сообщает 44.ua.

По его словам, незадолго до этого случая 6 января от гриппа умер также 54-летний мужчина, обратившийся за медицинской помощью почти на пятый день. А первой жертвой гриппа в 2019 году стал 59-летний мужчина, который обратился за помощью спустя неделю после заболевания.

Таким образом, всего в 2019 в Киеве от гриппа умерли уже три человека. А в течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года) в столице зарегистрировано 6 летальных случаев из-за гриппа.

Ранее Минздрав Украины инициировал кампанию по вакцинации от кори среди детей. «ФАКТЫ» выяснили у специалистов, можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter