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В Киеве от гриппа умер врач
В Киеве от гриппа и его осложнений умер врач, который решил лечиться самостоятельно. Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
«7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно», — сказал он, сообщает 44.ua.
По его словам, незадолго до этого случая 6 января от гриппа умер также 54-летний мужчина, обратившийся за медицинской помощью почти на пятый день. А первой жертвой гриппа в 2019 году стал 59-летний мужчина, который обратился за помощью спустя неделю после заболевания.
Таким образом, всего в 2019 в Киеве от гриппа умерли уже три человека. А в течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года) в столице зарегистрировано 6 летальных случаев из-за гриппа.
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