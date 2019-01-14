При Батые Михайловский собор удалось уберечь, а при большевиках — нет, — историк

История современности

Из глубины веков

— В начале XI века для создания Софийского собора в Киеве пригласили византийских мастеров, а заложенную через 100 лет Михайловскую Златоверхую церковь возвели и расписали уже местные строители и иконописцы, — рассказала «ФАКТАМ» заведующая Музеем истории Михайловского Златоверхого монастыря Наталья Селивачева. — Михайловскую церковь, как и Софийский собор, украсили не только фресками, но и великолепными мозаичными композициями. В 1934 году, когда столицу советской Украины переводили из Харькова в Киев, большевистские власти затеяли строительство правительственного квартала. Чтобы расчистить место под него, решили снести древний Михайловский Златоверхий собор. Его взорвали в 1937 году, но так ничего и не успели построить на его месте — помешало нападение на СССР гитлеровской Германии. Думаю, если бы не война, участь Михайловского собора постигла бы и Софию Киевскую. После провозглашения независимости Украины, несмотря на экономические трудности 1990-х годов, по указу президента страны Леонида Кучмы Михайловский собор был восстановлен и передан Украинской православной церкви Киевского патриархата. И вот теперь он стал кафедральным собором единой Православной церкви Украины.

— Из летописи «Повесть временных лет» мы знаем, что Михайловская Златоверхая церковь (ныне собор) в Киеве была заложена в 1108 году по приказу великого князя Киевского Святополка (внук Ярослава Мудрого), — продолжает Наталья Селивачева. - Святополк назвал храм в честь своего небесного покровителя Святого Архангела Михаила. Это же название носит и размещенный здесь еще с княжеских времен монастырь. Гора, на которой он находится, много столетий тоже называлась Михайловской. Только когда в середине XIX веке здесь поставили памятник князю Владимиру, крестившему Киевскую Русь, ее стали именовать Владимирской.

Святополк был женат на византийской принцессе. Она привезла с собой в Киев в качестве приданого мощи святой Варвары, которые стали главной реликвией Михайловской церкви. В старинных источниках описаны два случая эпидемий чумы и два — холеры, во время которых эту реликвию носили крестным ходом вокруг Михайловского монастыря, и никто из его обитателей не заболел. И это при том, что такого рода эпидемии в те времена продолжались по целому году!



* Так изначально выглядела Михайловская Златоверхая церковь

— Мощи Варвары сохранились до наших дней?

- К счастью, да. Из Византии их доставили в кипарисовой раке (ковчеге). Через более чем 600 лет их поместили в раку из серебра, подаренную в 1701 году гетманом Иваном Мазепой. А в середине XIX века аристократка графиня Анна Орлова-Чесменская (дочь графа Андрея Орлова, брата фаворита императрицы Екатерины II Григория Орлова) заказала для мощей святой Варвары великолепный ковчег, на изготовление которого пошло 400 килограммов серебра высшей пробы. К сожалению, после прихода в ХХ веке к власти большевиков государство реквизировало подарок графини — чтобы заработать деньги на индустриализацию. Судьба этого произведения ювелирного искусства до сих пор не известна. Кстати, советская власть изъяла большое количество других ценностей, хранившихся в Михайловском Златоверхом соборе. Например, бриллиантовые подвески, подаренные царицей Елизаветой, икону с изображением хранящейся в Лувре картины Рафаэля Санти «Святой Михаил и дракон». Она была изготовлена на большой покрытой золотом серебряной пластине, украшена 16 крупными хризолитами (ювелирными камнями) и тремя тысячами бриллиантов. Видите как получилось: во время взятия Киева монгольскими ордами Батыя в 1240 году ценности Михайловского собора удалось уберечь, а при большевиках — нет.

Еще повезло, что уцелела рака, изготовленная за деньги Ивана Мазепы. Сейчас она находится на реставрации. Надеюсь, ее вернут нам.

После взрыва Михайловского собора в 1937 году по решению сталинского режима мощи святой Варвары перенесли вначале в Андреевскую церковь, а затем — во Владимирский собор, где они находятся по сей день.

— В прежние века Михайловский собор перестраивали?

- Да. Тут нужно сказать, что после Батыева нашествия Киев обезлюдел. Если в княжеские времена в нем жило не менее 40 тысяч человек, то в начале XVIII века население нашей столицы составляло 15 тысяч. За длившийся несколько столетий период запустения попросту некому было вовремя ремонтировать многочисленные киевские храмы, и они постепенно ветшали. Некоторые из них не пережили тяжелые времена. Вряд ли их разрушили монголы — эти завоеватели, как правило, храмов не сносили, ограничиваясь грабежом того, что для них представляло ценность. Например, с Софийского собора сняли свинец, с Михайловской церкви — позолоту.

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В XVIII столетии была проведена ее масштабная реконструкция. Храм отремонтировали, пристроили два новых придела — Варваринский и Екатерининский. Благодаря этому расширению Михайловская церковь получила статус собора. Были кардинально переделаны фасады — в стиле украинского барокко. На соборе поставили медную с позолотой фигуру святого Архангела Михаила.

Большой объем работ был выполнен и внутри храма: мозаики и фрески времен Киевской Руси покрыли слоем штукатурки и расписали интерьеры заново.



* Архангел Михаил, венчавший собор

— Древние мозаики и фрески так и остались упрятанными под слоем штукатурки?

- Нет. В 1888 году команда художников и реставраторов под руководством украинского искусствоведа профессора Адриана Прахова раскрыла бесценные работы мастеров Киевской Руси. Оказалось, что слишком высокий иконостас (его изготовили черниговские мастера за деньги гетмана Ивана Скоропадского) заслонял древние мозаики. Пришлось его значительно укоротить.

Кроме того, собор еще более расстроили и оборудовали калориферным отоплением. Поменяли полы. В княжеские времена они были каменными. В XIX веке их заменили на чугунные, а затем даже паркет постелили! Каменные плиты использовали для надгробий (на территории монастыря обнаружили около 300 захоронений).

Неподалеку от собора в XVIII, а затем XIX веке нашли в земле два древних каменных (из овручского сланца) барельефа с изображением святых. Удалось выяснить, что они некогда служили алтарной преградой в Дмитриевкой церкви, которую в середине XI века построил отец Святополка князь Изяслав в честь своего небесного патрона святого Дмитрия. Изяслав основал родовой Дмитриевский монастырь, на территории которого Святополк построил Михайловскую Златоверхую церковь. Через некоторое время монастырь стал называться Михайловским.

К началу XVIII столетия от Дмитриевской церкви (она стояла примерно там, где сейчас находится здание БТИ на улице Трехсвятительской) сохранились только фундаменты. Каменные барельефы из этого храма разместили на внешней стене Михайловского собора.

— После прихода к власти большевиков Михайловский монастырь закрыли?

— Да, в 1922 году. В палатах настоятеля открыли клуб, часть помещений отдали под склады. На собор повесили замок. О сносе храма тогда речь не шла. Вопрос об этом власти подняли в 1934 году, когда столицу Украинской ССР переводили из Харькова в Киев. Началась кампания по сносу киевских церквей — уничтожили десятки храмов. Михайловский Златоверхий собор был широко известен как один из крупнейших и самых древних христианских центров. Поэтому решать его судьбу просто росчерком пера чиновника власти не захотели. Собрали комиссию, в которую, кроме партийных работников, включили авторитетных историков, архитекторов, искусствоведов. Только один из них — искусствовед и археолог профессор Николай Макаренко — нашел в себе смелость не поставить подпись под решением комиссии снести сбор. Его коллега профессор Художественной академии Ипполит Моргилевский пришел после этого в аудиторию, сказал студентам: «Макаренко не подписал, а я подписал» и разрыдался. Для Моргилевского поставить подпись под преступным документом оказалось очень тяжело, ведь он был человеком глубоко верующим. Нужно отдать должное этому ученому: он со своими учениками успел выполнить подробнейшие чертежи, рисунки, фотографии собора. Эта документация сохранилась и помогла в 1990-х годах воссоздать древний храм. Профессор Моргилевский умер от голода в оккупированном гитлеровцами Киеве в 1943 году.

— А как сложилась судьба профессора Макаренко?

— Его расстреляли в начале 1938 года. Ученым удалось добиться, чтобы перед тем, как собор взорвут, с его стен сняли древние мозаики и фрески. Эти работы возглавили профессора Киплик из Ленинграда и Фролов из Москвы. Советская пресса называла их «любителями старья».

Собор взорвали 14 августа 1937 года в 21:00. Для этого пригласили подрывников из Одессы, заложивших в храме два с половиной тонны аммонала (взрывчатки).



* Собор разрушили 14 августа 1937 года. Снимок сделан на третий день после взрыва

— Где разместили снятые со стен собора мозаики и фрески?

— Их свозили в так называемый Музейный городок, размещавшийся в Киево-Печерской лавре. Тут следует сказать, что вскоре после этого российские музейщики обманным путем добились, чтобы одни из наиболее ценных произведений из Михайловского собора оказались в Москве. Предлогом для этого стало то, что там готовилась выставка, посвященная литературному произведению XII века «Слово о полку Игореве». Для нее из Москвы попросили прислать из Киева образчики искусства Киевской Руси. Выставка так и не состоялась, а древнюю мозаику «Дмитрий Солунский», фреску с изображением святого Николая, орнаментальные фризы из Михайловского собора, шиферную плиту из Дмитриевской церкви и другие реликвии не вернули. Добиться их возвращения не удалось до сих пор. В нашем музее есть точная копия мозаики «Дмитрий Солунский» (оригинал находится в Третьяковской галерее), выполненная в 1990-е годы украинским художником и реставратором Леонидом Тоцким.



* Древнюю мозаику «Дмитрий Солунский» после уничтожения Михайловского собора вывезли в Москву и до сих пор не вернули

— Что советские власти планировали построить на месте Михайловского собора?

— Точно такое же здание, в котором сейчас размещается Министерство иностранных дел Украины. Замысел был такой: два одинаковых здания стоят друг напротив друга, образуя площадь, на которой планировалось поставить высоченный — 50 метров — памятник Ленину. Идея так и не была воплощена. Вплоть до развала СССР место, где раньше возвышался Михайловский Златоверхий собор, было пустырем.

— Наверняка, прежде чем начать отстраивать заново этот храм, археологи исследовали территорию. Что им удалось найти?

- Самые интересные находки демонстрируются в нашем музее. Это клад XII века изделий из золота и серебра: браслеты, перстни, височные кольца, украшенное аметистом очелье, 23 серебряные гривны весом 160 граммов каждая. Кстати, за 40 гривен можно было построить княжеские каменные палаты.



* Золотая подвеска времен Киевской Руси — часть клада, найденного археологами на территории Михайловского монастыря

— Археологи также нашли барельеф XI века из натурального шифера, некогда украшавший Дмитриевскую церковь, о которой я вам уже рассказывала, — продолжает Наталья Селивачева. — Эта работа мастеров древности тоже хранится в нашем музее (Наталья Федоровна указала на плиту из овручского шифера с изображением всадника с копьем). Это святой Евстафий. Он жил в древнем Риме, был богачом и полководцем. Однажды отправился со своими слугами на охоту. Они разыскали стадо оленей и погнались за ними. Евстафий устремился за самым крупным оленем и вырвался далеко вперед. Вдруг увидел между рогов благородного животного яркий свет и крест, а на нем — распятого Христа. Охотник от изумления бросил копье и прикрылся одной рукой от яркого света. Этот момент изображен на барельефе.



* Святой Евстафий. Барельеф XI века, найденный неподалеку от Михайловского собора

— Главным архитектором проекта восстановления Михайловского собора стал архитектор-реставратор Юрий Лосицкий из Киева, — рассказывает собеседница. — Я уже говорила, что в разное время к храму достраивали новые приделы и другие помещения. Нужно было решить, в каком виде восстанавливать собор. Остановились на том, чтобы сделать его таким, каким он стал после реконструкции 1742 года. Разработчики проекта использовали в своей работе большое количество сохранившихся чертежей, фотографий, рисунков.



* Собор воссоздали в том виде, который он получил после реконструкции в 1742 году

— Смальту для создания мозаик делали на одном из заводов Киева, — рассказывает Наталья Селивачева. — Иконостас из липы изготовляли частями мастера из нескольких регионов Украины. Потом фрагменты привезли в собор и смонтировали целиком. Изготовление копии фигуры Архангела Михаила оплатили братья Кличко. Валюту на покупку в Германии около шести килограммов золота для позолоты куполов предоставила УПЦ Киевского патриархата. Колокола весом от одной до восьми тонн отливали в Нововолынске (Волынская область) в старейшей из существовавших в Украине колокольной мануфактуре. А колокола весом от двух с половиной килограммов до тонны отлили в Киеве на заводе «Авиант». Каждые 15 минут на колокольне собора исполняется та или иная мелодия. Это делает управляемый компьютером карильон. Его построили киевляне братья Сергей и Леонид Ботвинко. Кстати, существует поверье: если стать под самым большим, восьмитонным колоколом Михайловского собора и загадать желание, оно обязательно сбудется.



* Наталья Селивачева: «Одно из самых часто загадываемых желаний девушек — выйти замуж»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Софийском соборе восстановили уникальную живопись, закрашенную в советские годы из пульверизатора.

Кроме того, мы рассказывали о Музее исторических драгоценностей Украины, который славится самой богатой в мире коллекцией скифского золота, и экспонатом номер один, безусловно, является знаменитая скифская пектораль.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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