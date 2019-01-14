Происшествия

Грипп в Украине: за выходные в Черниговской области умерли три человека

За последние выходные (12−12 января) в Черниговской области из-за осложнений после гриппа умерли три человека. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Так, в Черниговской городской больнице № 1 скончалась 32-летняя женщина. Она была врачом, работала в России, приехала к родственникам и заболела. Более недели лечилась дома. Также в Черниговской больнице № 1 от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Он поздно обратился за медицинской помощью, сообщает УНИАН.

Еще одна больная — 48-летняя женщина — скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. У женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа А (H1N1), который еще называют «свиным» или «калифорнийским».

Всего в Черниговской области с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано семь летальных случаев из-за гриппа.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве от гриппа также умер врач, который решил лечиться самостоятельно.

Ранее Минздрав Украины инициировал кампанию по вакцинации от кори среди детей. «ФАКТЫ» выяснили у специалистов, можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа.

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