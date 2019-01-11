Украина

Грипп в Украине: в Чернигове ввели карантин

В Чернигове введен карантин в школьных и лечебных учреждениях — в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом на 16%. Соответствующее решение принято на заседании городского оперативного штаба, которое состоялось 11 января.

По словам начальника управления здравоохранения горсовета Владислава Кухара, в школах c 11 января начались вынужденные каникулы, которые продлятся вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации.

Что касается стационарных отделений больниц, то их закроют для посещения, а некоторые из них перепрофилируют, создав специальные палаты для больных гриппом.

Ранее предварительное решение о продлении зимних каникул было принято властями Одессы.

Отметим, что Чернигов стал одним из регионов Украины, где зафиксированы летальные исходы гриппа — недавно там скончалась беременная женщина.

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