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Грипп в Украине: в Чернигове ввели карантин
В Чернигове введен карантин в школьных и лечебных учреждениях — в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом на 16%. Соответствующее решение принято на заседании городского оперативного штаба, которое состоялось 11 января.
По словам начальника управления здравоохранения горсовета Владислава Кухара, в школах c 11 января начались вынужденные каникулы, которые продлятся вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации.
Что касается стационарных отделений больниц, то их закроют для посещения, а некоторые из них перепрофилируют, создав специальные палаты для больных гриппом.
Ранее предварительное решение о продлении зимних каникул было принято властями Одессы.
Отметим, что Чернигов стал одним из регионов Украины, где зафиксированы летальные исходы гриппа — недавно там скончалась беременная женщина.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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