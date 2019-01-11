27.97 / 28.25 31.99 / 32.54
Киев: -9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Грипп в Украине: в Чернигове ввели карантин

15:15 11 января 2019   451
Грипп в Украине: карантин ввели в Чернигове
Инф. «ФАКТОВ»

В Чернигове введен карантин в школьных и лечебных учреждениях — в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом на 16%. Соответствующее решение принято на заседании городского оперативного штаба, которое состоялось 11 января.

По словам начальника управления здравоохранения горсовета Владислава Кухара, в школах c 11 января начались вынужденные каникулы, которые продлятся вплоть до улучшения эпидемиологической ситуации.

Что касается стационарных отделений больниц, то их закроют для посещения, а некоторые из них перепрофилируют, создав специальные палаты для больных гриппом.

Ранее предварительное решение о продлении зимних каникул было принято властями Одессы.

Отметим, что Чернигов стал одним из регионов Украины, где зафиксированы летальные исходы гриппа — недавно там скончалась беременная женщина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Киев
-9

Ветер: 3 м/с  C
Давление: 745 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины