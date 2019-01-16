Неравнодушные одесситы строят "общежития" для бездомных котов (фото)

Люди и звери

На популярном одесском пляже Лузановка появился двухэтажный домик — своеобразное кошачье общежитие со встроенной кормушкой. Его соорудил и установил волонтер Денис Феденко вместе с единомышленниками.

— Всем котикам не помочь, но многим можно попытаться, — говорит Денис. — Мы запускаем проект «котопункт». Первый домик уже установили в Лузановке, в районе «Гольф Стрим». Туда удобно подъехать на машине, чтобы покормить животных. Есть там и кормушка, в которую можно засыпать корм.

На вопрос, почему начали именно с пляжа, инициатор проекта ответил, что особую обеспокоенность вызывают «пляжные» коты. Они живут возле моря, страдают от голода и холода и вынуждены ловить чаек.

Горожане отмечают, что в Одессе любят котов. Им сооружают памятники и одевают зимой в теплые вещи. На сессии горсовета даже рассмотрели вопрос «О мерах по защите котов от жестокого обращения в городе Одессе» и проголосовали за включение котов в экосистему города. Городскому департаменту экологии и развития рекреационных зон рекомендовалось обеспечить регулирование численности котов с их обязательной вакцинацией и соответствующей визуальной идентификацией. На эти цели направили деньги налогоплательщиков. Это означает, что котам, по идее, должно было стать лучше жить, но…

Не дождавшись от департаментов «покращень» кошачьей жизни, неравнодушные люди сами принялись за дело по улучшению ситуации. Так, аналогичный котопункт, но уже трехэтажный — жилкомплекс Catorr — активисты соорудили в самом центре, на территории Летнего театра в Городском саду.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в США любящий отец арендовал для кошек своей 18-летней дочери квартиру. Девушка поехала учиться в колледж в город Сан-Хосе (Калифорния), и ей не разрешили держать питомцев в общежитии.

«ФАКТЫ» также писали, что, согласно выводам американских ученых, коты весьма благотворно влияют на здоровье человека.

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