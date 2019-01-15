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Похожи на нары: в сети показали фото коек в российской больнице
В сети показали фотографии больничной кровати, собранной из стульев и досок. Фото было сделано в больнице Кузнецка Пензенской области России. Ранее сообщалось, что в РФ начали сооружать переправу через Волгу при помощи сена и воды
Руководство лечебного учреждения объяснило, что такие «койко-места» появились из-за большого количества больных, которых экстренно госпитализировали. Некоторые интернет-пользователи сравнили такие кровати с тюремными нарами.
«Кровати из досок в больнице напомнили: „Насчет врачеванья мы … взяли свои меры: … лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет“. Гоголь, „Ревизор“, 1836 год. За 180 лет ничего не изменилось», — прокомментировал фото из больницы интернет-пользователь, пишущий в Twitter под ником «Проф.Преображенский».
Фотографии появились на многих страничках в социальных сетях. Комментарии под ними были весьма схожими и сводились к следующим:
«Это нары, а не больничная кровать. Чтобы даже больные не расслаблялись и твердо запомнили, что живут в полицейском государстве».
«Зато ежели лечение не удалось, то кровать с легкостью превращается в элегантный макинтош цвета зрелого ореха».
«Выражение „дать дуба“ заиграло новыми красками».
«У нас на гауптвахте это называли «вертолетом».
«Кровать в стиле лофт по-русски».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Лабытнанги на российском полуострове Ямал общественники заявили, что ледовый городок для детей сделали из льда, содержащего фекалии.
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