Мир

Похожи на нары: в сети показали фото коек в российской больнице

В сети показали фотографии больничной кровати, собранной из стульев и досок. Фото было сделано в больнице Кузнецка Пензенской области России. Ранее сообщалось, что в РФ начали сооружать переправу через Волгу при помощи сена и воды

Руководство лечебного учреждения объяснило, что такие «койко-места» появились из-за большого количества больных, которых экстренно госпитализировали. Некоторые интернет-пользователи сравнили такие кровати с тюремными нарами.

«Кровати из досок в больнице напомнили: „Насчет врачеванья мы … взяли свои меры: … лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет“. Гоголь, „Ревизор“, 1836 год. За 180 лет ничего не изменилось», — прокомментировал фото из больницы интернет-пользователь, пишущий в Twitter под ником «Проф.Преображенский».

Фотографии появились на многих страничках в социальных сетях. Комментарии под ними были весьма схожими и сводились к следующим:

«Это нары, а не больничная кровать. Чтобы даже больные не расслаблялись и твердо запомнили, что живут в полицейском государстве».

«Зато ежели лечение не удалось, то кровать с легкостью превращается в элегантный макинтош цвета зрелого ореха».

«Выражение „дать дуба“ заиграло новыми красками».

«У нас на гауптвахте это называли «вертолетом».

«Кровать в стиле лофт по-русски».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Лабытнанги на российском полуострове Ямал общественники заявили, что ледовый городок для детей сделали из льда, содержащего фекалии.



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