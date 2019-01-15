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Представлялся женщиной: в Одессе арестован мошенник, склонявший девушек к интиму
В Одессе арестован местный житель, который под видом трудоустройства в престижном модельном агентстве выманивал у девушек деньги и склонял к интиму. В частности, как сообщили «ФАКТАМ» в Киевском районном суде Одессы, по версии следствия, подозреваемый решил «подзаработать», для чего зарегистрировал электронную почту и страницу в социальной сети на имя третьих лиц. В дальнейшем через интернет он подыскивал молодых женщин и входил к ним в доверие. Например, установлено, что еще в 2012 году, в переписке с незнакомой ему девушкой он представился женщиной — сотрудницей всемирно известной компании, которая предоставляет услуги в сфере модельного бизнеса. Позже предприимчивый одессит предложил потерпевшей трудоустройство на определенных условиях.
«Доверившись незнакомцу, девушка на протяжении нескольких лет перечисляла ему деньги (всего более 3 тыс. долларов США), посылала фотографии эротического характера и вступала в половые отношения, которые фиксировались на видеокамеру», — рассказали в суде. При этом она надеялась получить работу в агентстве, но мужчина лишь вводил ее в заблуждение.
Рассмотрев ходатайство, суд избрал подозреваемому в мошенничестве (часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 59 суток. То есть в пределах сроков досудебного расследования. Размер залога составляет более 500 тысяч гривен.
В прокуратуре уточнили, что в деле пока фигурируют две обманутые женщины. Не исключено, что потерпевших значительно больше. При этом в ведомстве добавили, что заявлений об изнасиловании никто из девушек не делал.
Вместе с тем, по данным некоторых СМИ, речь идет о «маньяке-насильнике» Сергее У. (подтверждения этой информации нет). Говорят, что это не первый его арест (в декабре прошлого года его уже отпускали под залог в 140 тыс. гривен) и на самом деле на его счету — десятки сломанных судеб и загубленных жизней. Якобы несколько женщин совершили из-за него самоубийство.
Отмечается, что Сергей У. под вымышленными именами, в основном женскими, предлагал девушкам высокооплачиваемую работу моделью с перспективой успешной карьеры и регулярного дохода в сфере рекламы, фэшн- и гламур-съемок для модных отечественных и зарубежных журналов, телепроектов и шоу-бизнеса. Гарантируя высокие заработки, он настаивал на «кастинге», на эротической съемке «без лица», предлагал 700−800 долларов за видеосъемку полового акта, от 1000 долларов — за откровенное жесткое изнасилование.
Он убеждал девушек, что так делают все, кто получил перспективное место в модельном бизнесе. Весь «процесс» записывался на видеокамеру, а позднее он якобы угрожал женщинам распространением «материалов», вынуждая платить ему крупные суммы денег. Тех, кто был неплатежеспособен, заставлял работать на него либо приводить подруг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве молодой мужчина шантажировал подростков их интимными фотографиями. Ему грозит 10-летний срок.
А киевский полицейский, у которого другой шантажист пытался выманить крупную сумму, выстрелил в вымогателя из пистолета.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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