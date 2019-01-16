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- 13:51 В ультрафиолетовом костюме за 3500 долларов и черных колготках: Кейт Миддлтон посетила Королевскую оперу
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В ультрафиолетовом костюме за 3500 долларов и черных колготках: Кейт Миддлтон посетила Королевскую оперу (фото)
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне нанесла визит в сад короля Генриха, прибыла в Королевский оперный театр в Ковент-гардене. Она была приглашена в костюмерную, где ей рассказали о работе этого отдела и работе с тканями. Как известно, артисты этого театра используют до 10 тысяч костюмов каждый год. К слову, прадедушка Кейт некогда занимался производством текстиля.
На этот раз Кэтрин предстала во всем блеске, выбрав костюм от Oscar de la Renta стоимостью 3500 долларов цвета «ультрафиолет», новые черные туфли с золотыми пряжками и черные колготках (хотя, как известно, королева Великобритании Елизавета II предпочитает колготки телесных оттенков). Отмечается, что этот костюм герцогиня уже надевала в 2017 году. Миддлтон также изменила традициям, взяв с собой сумочку с ручкой от Aspinal, хотя обычно предпочитает клатчи.
Кейт нередко бывает в театре в качестве зрительницы. Так, в декабре Кейт и ее дочь Шарлотта тайно посетили Королевскую оперу, где посмотрели балет «Щелкунчик». Трехлетняя принцесса, как известно, обожает танцевать.
Между тем беременная Меган Маркл, любительница собак, сегодня прибудет в благотворительную организации Mayhew, помогающую животным. А вечером отправится вместе с мужем Гарри на представление цирка du Soleil.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл проговорилась о сроке своей беременности.
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