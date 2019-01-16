Происшествия

Под Одессой водитель сбил двух подростков, после чего повесился (фото)

ЧП произошло в селе Боково Любашевского района Одесской области. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, накануне вечером местный житель, управляя автомобилем ГАЗ-24 («Волга») на скользком неосвещенном участке дороги сбил двух несовершеннолетних пешеходов — девочек 13 и 15 лет. Отмечается, что дети шли по ходу движения транспорта. Обе пострадавшие доставлены в Любашевскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, в том числе переломами.

«После наезда водитель скрылся, бросив автомобиль. Уже сегодня утром родственники обнаружили его повешенным в хозяйственной постройке совместного домовладения. По предварительным данным, 46-летний сельчанин якобы сообщил своей семье о наезде на девочек и желании совершить самоубийство», — заявили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации преступления, предусмотренного статьями «Нарушение правил безопасности дорожного движения» и «Умышленное убийство» УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном происшествии в городе Вишневом под Киевом. Там автомобиль ВАЗ сбил прямо на пешеходном переходе женщину с ребенком, которым до тротуара оставалась буквально несколько шагов.

А в Полтаве на Рождество умер 15-летний Артем Левченко, который два месяца провел в коме после того, как его на пешеходном переходе сбил внедорожник Mercedes-Benz.

Также сообщалось, что в Каменском (бывший Днепродзержинск) водитель легковушки избил пешеходов, переходивших четырехполосную дорогу в неположенном месте. Видео жестокой «науки» выложили в сеть.

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