Стиль жизни

В дешевом платье и дорогом пальто: Меган Маркл вышла в свет вся в кремовом (фото)

16 января выдался насыщенным днем для королевской семьи Великобритании. Спустя несколько часов после того, как жена принца Уильяма Кейт Миддлтон нанесла официальный визит в Королевский оперный театр, супруга принца Гарри Меган прибыла в благотворительный приют для животных Mayhew, патроном которого она недавно была назначена королевой Елизаветой. А вечером Меган и Гарри собираются еще и посетить шоу цирка du Soleil в Альберт-холле.

Отправляясь в приют для собак и кошек, Меган (у которой дома живут два пса) выбрала не очень практичный наряд для общения с животными, одевшись с ног до головы во все кремовое, на котором легко могут оставлять следы грязные лапы. Как пишет Daily Mail, при этом герцогиня Сассекская была в коротком, открывающем ноги платье для беременных H&M (шведской компании, которая торгует «качественной одеждой по доступным ценам») стоимость которого — всего 32 доллара. Зато поверх него надела кашемировое пальто от Armani почти за 2600 долларов. В руках Меган была сумочка от Stella McCartney. Несмотря на холод, Меган была без колготок.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл проговорилась о сроке своей беременности.

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