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Стиль жизни

В дешевом платье и дорогом пальто: Меган Маркл вышла в свет вся в кремовом (фото)

17:16 16 января 2019   1335
Меган Маркл
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

16 января выдался насыщенным днем для королевской семьи Великобритании. Спустя несколько часов после того, как жена принца Уильяма Кейт Миддлтон нанесла официальный визит в Королевский оперный театр, супруга принца Гарри Меган прибыла в благотворительный приют для животных Mayhew, патроном которого она недавно была назначена королевой Елизаветой. А вечером Меган и Гарри собираются еще и посетить шоу цирка du Soleil в Альберт-холле.

Отправляясь в приют для собак и кошек, Меган (у которой дома живут два пса) выбрала не очень практичный наряд для общения с животными, одевшись с ног до головы во все кремовое, на котором легко могут оставлять следы грязные лапы. Как пишет Daily Mail, при этом герцогиня Сассекская была в коротком, открывающем ноги платье для беременных H&M (шведской компании, которая торгует «качественной одеждой по доступным ценам») стоимость которого — всего 32 доллара. Зато поверх него надела кашемировое пальто от Armani почти за 2600 долларов. В руках Меган была сумочка от Stella McCartney. Несмотря на холод, Меган была без колготок.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл проговорилась о сроке своей беременности.

Читайте также: «Ест ли королева пиццу?»: Кейт Миддлтон ответила на вопросы детей и занялась готовкой.

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