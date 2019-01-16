Стиль жизни

Блистательный выход: Меган Маркл в платье за 4380 долларов пришла на представление цирка (фото)

Герцогиня Сассекская, начавшая свой день с сольного посещения благотворительного приюта для животных Mayhew, вечером 16 января вместе с мужем принцем Гарри посетила представление цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле. Вырученные от продажи билетов средства будут перечислены в Sentebale — учрежденный Гарри фонд помощи африканским детям, зараженных ВИЧ.

Это, пожалуй, был самый блистательный выход Меган Маркл со времени ее свадьбы. 37-летняя бывшая актриса, которая собирается родить первенца в апреле, надела усыпанное блестками вечернее темно-синее платье стоимостью почти 4380 долларов от французского бренда Roland Mouret. Образ дополняли золотой браслет, принадлежавший ее покойной свекрови — принцессе Диане, атласный клатч от Givenchy и эффектный макияж.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл впервые в новом году вышла в свет с принцем Гарри, не скрывая огромного живота.

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