Украина

Сейчас вакцинировать от кори категорически нельзя: врач сделала важное разъяснение

В Комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады предупредили Минздрав, ицииировавший кампанию по массовой вакцинации детей от кори, что такие процедуры на фоне роста заболеваемости гриппом может привести к негативным последствиям. При этом депутаты сослались на мнение заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольги Голубовской.

Она признала, что вакцинация действительно является правильным методом массовой профилактики тяжелого течения кори и предотвращения смерти, однако во время ухудшения эпидемической ситуации по гриппу она несет неоправданные риски. В частности, вакцинация может спровоцировать ослабление устойчивости к другим инфекциям.

«Следовательно, проводить массовую вакцинацию в данный период категорически нельзя», — резюмировала медик, добавив, что подобные действия могут подорвать доверие населения к прививкам в целом.

Свою позицию депутаты оформили в виде обращения к Кабинету Министров, СНБО Украины, а также руководителям тех областей, где зафиксировано превышение эпидемического порога по гриппу. Отдельно депутаты направили запрос в МОЗ Украины — хотят узнать, с чем связана инициация проведения массовой вакцинации против кори именно в период обострения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, а также уточнить сроки годности имеющихся вакцин от кори.

Напомним, кампания по повышению охвата населения прививками от кори стартовала в начале 2019 года со Львовской области. Решение было принято после роста летальных исходов заболевания.



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