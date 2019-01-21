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Грипп в Украине: зафиксирован еще один летальный случай
В Чернигове зарегистрирован новый летальный случай от осложнений гриппа. Скончался 46-летний мужчина, подхвативший вирус гриппа A (H1N1) — так называемый «свиной грипп». На фоне вирусного заболевания у мужчины возникла пневмония, а окончательно предрешило исход болезни позднее обращение к врачам.
Как сообщает УНИАН, несколько дней пациент провел в реанимации, но спасти мужчину врачам не удалось.
В Чернигове за последнюю отчетную неделю зарегистрировано 3389 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. 1145 заболевших — дети. Госпитализированы 112 человек.
Врачи отмечают, что заболеваемость гриппом в Чернигове меньше, чем неделей ранее, но учитывая особенности штамма гриппа H1N1, решено продлить введенный 11 января карантин в городе. Школы в Чернигове будут закрыты, в больницах вводятся ограничительные меры.
С начала эпидемического сезона в Чернигове зарегистрированы пять летальных случаев от осложнений гриппа, в том числе жертвой стала беременная женщина. По области девять человек скончались от опасной болезни.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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