Здоровье

Грипп в Украине: зафиксирован еще один летальный случай

В Чернигове зарегистрирован новый летальный случай от осложнений гриппа. Скончался 46-летний мужчина, подхвативший вирус гриппа A (H1N1) — так называемый «свиной грипп». На фоне вирусного заболевания у мужчины возникла пневмония, а окончательно предрешило исход болезни позднее обращение к врачам.

Как сообщает УНИАН, несколько дней пациент провел в реанимации, но спасти мужчину врачам не удалось.

В Чернигове за последнюю отчетную неделю зарегистрировано 3389 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. 1145 заболевших — дети. Госпитализированы 112 человек.

Врачи отмечают, что заболеваемость гриппом в Чернигове меньше, чем неделей ранее, но учитывая особенности штамма гриппа H1N1, решено продлить введенный 11 января карантин в городе. Школы в Чернигове будут закрыты, в больницах вводятся ограничительные меры.

С начала эпидемического сезона в Чернигове зарегистрированы пять летальных случаев от осложнений гриппа, в том числе жертвой стала беременная женщина. По области девять человек скончались от опасной болезни.

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