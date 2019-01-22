Три смерти за неделю: Минздрав показал масштабы распространения кори по Украине

Здоровье

В Украине с начала года пять человек умерло от кори, в том числе, за прошлую неделю зафиксировано три летальных исхода. Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины во вторник, 22 января.

Сообщается, что за третью неделю января корью заболели 3450 человек — 1502 взрослых и 1948 детей. С начала года количество заболевших этим недугом — 8498 человек.

В общих цифрах самые высокие показатели заболеваемости корью во Львовской (всего 1559 человек — 544 взрослых и 1015 детей), Ровенской (827 — 257 взрослых и 570 детей), Винницкой (813 — 341 взрослый и 472 ребенка), Хмельницкой (629 — 332 взрослые и 279 детей) областях и Киеве (673 — 356 взрослых и 317 детей).

Корь — чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора с больным. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из десяти невакцинированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание корью может проходить очень тяжело и привести к серьезным осложнениям — пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту и т. д. , а также к инвалидности и смерти. Специального лечения от кори нет.

В Центре общественного здоровья МОЗ напомнили, что вакцинация — единственный надежный способ защиты от кори. Также отмечается, что чаще всего болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины КПК.

Напомним, в Украине продолжается самая масштабная вспышка кори за все время независимости. В стране от кори умирает один из пяти тысяч заболевших.

Сейчас в Украине около 390 тысяч детей до 18 лет не имеют необходимого количества прививок КПК.

Как сообщили в пресс-службе ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины», в Запорожье в поликлиническом отделении многопрофильной больницы «Вита-Центр» зарегистрировано 4 случая кори среди работников больницы.

«По результатам эпидрасследования установлено, что, предположительно, источником инфекции стал пациент заведения, который посещал заведение, находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не имел, но был опасен для окружающих», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Винницкой области в одной из воинских частей зафиксировали вспышку кори. Заболели около 20 военнослужащих. В Киеве в Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори.

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