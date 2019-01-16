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Корь в Украине: жертвой недуга стал грудной ребенок
В понедельник, 14 января, в Виннице в областной детской инфекционной больнице от кори умер восьмимесячный ребенок.
Напомним, в Винницкой области в одной из воинских частей зафиксировали вспышку кори. По официальным данным командования, больных — более 20 человек.
Как сообщает местное издание vinnitsaok, это первая смерть в области в 2019 году.
По словам детского инфекциониста Ирины Незгоды, за 35 лет с такой корью не приходилось сталкиваться.
«У нас сейчас эпидемия, которая пришла из Европейских стран на Западную Украину, а потом, как это обычно происходит, пришла к нам. Эта болезнь имеет цикличность, и ввиду того, что последние несколько (3−4) лет не было в достаточном количестве вакцин, или вакцины вызвали сомнения у родителей (поэтому детей они не вакцинировали), общий иммунитет населения на катастрофически низком уровне. Дети, которые сейчас выросли, стали подростками, не имеют иммунитета «, — сказала Незгода.
По словам инфекциониста, сейчас в детской областной инфекционной больнице лежит девочка с Липовецкого района, которая имеет осложнения после кори — энцефалит. Это первый такой случай.
«Ребенок без сознания, очень тяжелая, с двусторонней пневмонией и поражением мозга», — говорит врач.
Всего с начала года в Винницкой области зарегистрировано 524 случая заболевания корью, из них 288 — дети.
За две недели в Украине корью заболели более пять тысяч человек. А за прошлый год почти 54,5 тысячи, было зафиксировано 16 летальных случаев.
Напомним, в этом году от кори в Житомире умерли двухлетний мальчик и 49-летний мужчина. В Ровенской области также зафиксирована смерть 49-летнего мужчины, который заболел еще в декабре.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Минздрав Украины инициировал кампанию по вакцинации от кори среди детей. Ее проведут в областях, где уровень охвата плановой вакцинацией самый низкий в Украине — Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской областях.
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