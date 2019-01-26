Исключить из еды алкоголь и «химию»: как вылечить хронический гепатит С

Здоровье

Поберегись!

Часто люди с вирусным поражением печени могут долгие годы не догадываться о своей болезни. Вирусный гепатит С не зря называют ласковым убийцей: он обычно протекает без симптомов. Даже если они есть — человек быстро устает, больше потеет (особенно ночью), его беспокоит ломота в суставах и мышцах, потеря аппетита, вряд ли он сразу обратится к врачу. Скорее, спишет все на напряженную работу, частые стрессы.

Вот и выходит, что люди узнают о своей болезни слишком поздно, когда печеночная ткань замещается соединительной — и возникает фиброз. Если человек игнорирует сигналы, которые подает больная печень: легкую желтуху, зуд кожи, частые запоры, то ему угрожают еще более серьезные поражения печеночной ткани — цирроз или рак печени. К счастью, сегодня вирусный гепатит С хорошо лечится. Но улучшится ли состояние печени, если человеку удалось избавиться от вируса?

— Еще недавно хронический гепатит С считался неизлечимым или плохо поддающимся лечению, а сегодня люди выздоравливают практически в 95 процентах случаев, — рассказывает врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Даже если печень поражена циррозом, отчаиваться не стоит: печеночная ткань хорошо восстанавливается. Чаще всего течение цирроза замедляется или даже замирает. Если болезнь в начальной стадии, то человек может жить долго и счастливо. Главное — не допускать дальнейшего разрушения печени. Для этого следует соблюдать диету, исключить алкоголь, жирную жареную еду, а особенно продукты, богатые консервантами, стабилизаторами и другими вредными химическими добавками.

— Каким образом состояние печени улучшится?

— Печень восстановится при условии, что в организме есть стволовые клетки, из которых могут образовываться новые печеночные клетки — гепатоциты. Орган нарастит объем и будет нормально работать. Проводили эксперименты на крысах: оставляли 20 процентов печени, и через какое-то время печеночная ткань практически полностью восстанавливалась. У людей это происходит несколько хуже, однако процесс поражения печеночной ткани тоже может остановиться или даже обратиться вспять.

— Значит, и цирроз перестанет развиваться?

— Не всегда. Редко, но иногда бывает, что печеночная ткань продолжает постепенно заменяться рубцовой (фиброзной), пусть и медленнее. На это влияют генетические и многие другие факторы. Однако рекомендации международных экспертов однозначны: лечить надо всех больных с любой стадией фиброза. Возраст и сопутствующие заболевания не должны препятствовать терапии. Считается, что если все-таки удастся избавить человека от вируса, то прогноз улучшится.

— Нужно ли придерживаться диеты после окончания лечения?

— Диета должна быть постоянной. Но само слово «диета» многие люди воспринимают плохо, ведь это подразумевает ежедневные ограничения. Некоторые пациенты недоумевают: как жить, если нельзя съесть жареной картошки? Поэтому выражаю рекомендации мягче: «У вас должно быть здоровое питание. Вредные продукты желательно исключить и употреблять раз в год по случаю большого праздника».

Но это не значит, что человек должен ходить с листиком, где записано, что можно и чего нельзя. Просто надо знать и понимать, от каких продуктов лучше воздерживаться, ведь печень уже скомпрометирована, даже если это фиброз на ранней стадии, когда еще нет значительных изменений. Зачем же наживать дополнительные неприятности? Такая осторожность должна быть до конца жизни.

— Алкоголь под запретом?

— Да: спиртное категорически запрещено. Конечно, многим пациентам 50 граммов сухого красного вина на Новый год особо не навредят, но люди меры не знают. Бывает, что врач разрешил немножко выпить, и человек принял бутылку водки, потому что для него это «немножко». Поэтому мы перестраховываемся и запрещаем даже 10 граммов любого алкоголя, включая пиво.

— Какие продукты самые вредные?

— Те, на упаковке у которых указан длинный перечень ингредиентов, включая консерванты, стабилизаторы, красители и другие вредные пищевые добавки. Иногда читаешь состав — и видишь едва ли не всю таблицу Менделеева. Доходит до казусов: например, в ветчине — ароматизатор, «идентичный натуральной ветчине»… Зачем натуральный продукт ароматизировать этим же запахом?

Недавно в гостях у знакомых увидел на столе пряничный домик, который кто-то подарил ребенку. Прочитал состав, в котором перечислен добрый десяток пищевых добавок. Мама послушала и убрала подарок подальше.

Желательно, чтобы вся пища была домашней и свежеприготовленной. Даже если хочется жареной курочки, купите на рынке нормальную домашнюю птицу и стушите или запеките дома. Это гораздо полезнее, чем приобретенный в магазине копченый окорочок непонятного происхождения.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» доктор Юрий Жигарев рассказал, что гепатитом можно заразиться даже в стоматологическом или маникюрном кабинете.



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