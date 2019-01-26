Ровно 80 лет назад Нильс Бор сделал открытие, положившее начало атомной эре

История современности

24 января 1919 г. Директория в Киеве утвердила закон о создании Главной книжной палаты.

25 января 1905 г. В Южной Африке был найден самый большой алмаз «Куллинан» (3106 карат).

25 января 1965 г. Украинский диссидент Иосиф Слипый был избран в Ватикане кардиналом и главой Украинской грекокатолической церкви.

27 января 1944 г. Была снята фашистская блокада Ленинграда, длившаяся 900 дней.

28 января 1820 г. Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева завершилась открытием Антарктиды.

29 января 1913 г. Прошли первые испытания английского танка, а уже в сентябре новое оружие появилось на поле боя.

29 января 1929 г. Родилась выдающийся украинский театральный режиссер Ирина Молостова.

30 января 1917 г. В США была записана первая в мире джазовая пластинка.



В 1938 году немецкие ученые Отто Ган и Фриц Штрассман установили, что при бомбардировке урана нейтронами возникают элементы средней части периодической системы: барий, криптон и другие. Однако правильное истолкование этого факта именно как деления ядра урана, захватившего нейтрон, дали в начале 1939 года английский физик Отто Фриш вместе со своей тетей — австрийским физиком Лизой Мейтнер. Ученые вместе работали в институте Нильса Бора в Копенгагене. Они рассчитали, что при делении единицы урана выделяется энергия, которая в сто миллионов раз больше, чем при сгорании такого же количества углерода. Нильс Бор, которому Фриш сообщил об этом, в первый момент потерял дар речи. Затем великий теоретик ударил себя по лбу: «Как мы только могли это просмотреть!»

26 января 1939 года в Вашингтоне состоялась конференция по теоретической физике, на которой Бор доложил о делении ядра урана. Не успел ученый договорить до конца, как несколько американских физиков вскочили, как ужаленные, со своих мест. В смокингах ворвались они в свои лаборатории, чтобы проверить открытие, которое прозевали. А 30 января газета «Нью-Йорк таймс» сообщила об удачных повторных экспериментах американцев: «Деление ядра урана на две части, из которых каждая представляет собой гигантское атомарное пушечное ядро с огромной энергией в 100 миллионов электронвольт, — это величайшая энергия, которая когда-либо высвобождалась человеком».

В апреле 1939 года несколько профессоров Гамбургского университета отправили военному руководству Германии письмо: «Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими». Гитлер тут же схватился за идею создания атомного оружия. Физики собирались изготовить бомбу за один год. Отправной точкой программы создания страшного оружия был атомный реактор, для которого в качестве замедлителя реакции требовался графит либо тяжелая вода. Немецкие физики выбрали воду, создав себе серьезную проблему. После оккупации Норвегии в руки нацистов перешел единственный в мире завод по производству тяжелой воды, но бойцы местного сопротивления вывели завод из строя. Реализация ядерной программы оказалась под угрозой. Ученые признали, что на изготовление бомбы уйдет несколько лет, и Гитлер решил свернуть финансирование по урановому проекту. Хотя работы ученых продолжались.

Осенью 1939 года Альберт Эйнштейн отправил президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором говорилось, что нацистская Германия может вскоре обзавестись атомной бомбой. В Америке тут же приступили к работе по созданию нового оружия. Помимо американских физиков, были привлечены ученые из других стран, эмигрировавшие в США. В июле 1942 года программа получила дополнительную подпитку — Рузвельт добился от премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля согласия на переезд в США основных участников британского атомного проекта «Тьюб эллойс». 13 августа в Белом доме был утвержден проект «Манхэттен», бюджет которого измерялся астрономической суммой в два миллиарда долларов. В ноябре в штате Нью-Мексико началось строительство секретного города Лос-Аламос, а к весне 1945 года уже были созданы три атомных заряда.

Первый взрыв был осуществлен 16 июля 1945 года. Его мощность составила 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Кратер после взрыва составил в диаметре 76 метров. Ударная волна распространилась на 160 километров, а грибовидное облако поднялось в высоту на 12 километров. Когда оно рассеялось, ученые и военные отправились к эпицентру на танках, выложенных изнутри свинцовыми плитами. Военные ликовали, а физики вдруг осознали, какого джинна только что выпустили из бутылки. Чтобы не вызвать паники среди местного населения, в прессу была передана версия, что взорвался склад боеприпасов. Следующую урановую бомбу сбросили на японский город Хиросима 6 августа 1945 года, а еще одну (9 августа) — на Нагасаки.

В СССР впервые испытали атомную бомбу 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Всего в мире проведено 2062 испытания ядерного оружия. На долю США приходится 1032 взрыва. СССР провел 715 испытаний (последнее в 1990 году). Кроме США и СССР, ядерные боеприпасы были созданы в Великобритании (45), Франции (210), Китае (45), Индии (6), Пакистане (6) и КНДР (3). В 1996 году прекращение ядерных испытаний было закреплено в рамках международного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. После этого взрывы проводили только Индия, Пакистан и КНДР.

Люди изготовили страшное оружие, способное полностью уничтожить Землю, и только потом начали думать о том, как использовать атомную энергию в экономике. Началось строительство атомных электростанций. Тут уже СССР опередил США. Первая в мире АЭС появилась в Обнинске Калужской области. Сейчас в мире действуют более 450 атомных энергоблоков. Половина всемирной выработки электроэнергии на АЭС приходится на США и Францию.



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