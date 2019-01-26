В Одесской области скоропостижно скончался годовалый ребенок

Происшествия

В субботу, 26 января, в Килийском районе Одесской области умер годовалый ребенок. Об этом сообщил глава Килийской ОТО Павел Бойченко, сообщив, что это девочка из многодетной семьи, проживающей в селе Трудовое.

Отмечается, что 25 января в инфекционное отделение Килийской центральной районной больницы был госпитализирован 3-летний брат умершего ребенка. Мальчика доставили в медучреждение с подозрением на менингококковую инфекцию. Дома остались еще трое детей, один из которых — девочка, которой через два дня должен был исполниться годик, — умер через несколько часов. У нее резко поднялась высокая температура, и она начала задыхаться.

Точная причина смерти ребенка устанавливается. В настоящее время проводятся неотложные оперативные мероприятия с подключением сотрудников правоохранительных органов.

Как писали «ФАКТЫ», 14 января в Виннице в областной детской инфекционной больнице от кори умер восьмимесячный ребенок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter