- 20:31 СМИ разыскали парня, который спас в Николаеве тонущую собаку и стал героем сети
- 20:04 В центре Одессы полиция сорвала встречу двух преступных группировок
- 19:32 Нападение на журналистов в Киеве: семи злоумышленникам объявили о подозрении
- 19:21 Исключить из еды алкоголь и «химию»: как вылечить хронический гепатит С
- 18:58 В Одесской области скоропостижно скончался годовалый ребенок
- 18:41 В Николаеве отчаянный парень вытащил из проруби тонущую собаку
- 18:04 Запад дал Мадуро неделю на раздумья
- 17:38 В России в кафе прогремел взрыв: есть раненые
- 17:27 28 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан
- 17:21 На Донбассе погиб военный капеллан
В Одесской области скоропостижно скончался годовалый ребенок
В субботу, 26 января, в Килийском районе Одесской области умер годовалый ребенок. Об этом сообщил глава Килийской ОТО Павел Бойченко, сообщив, что это девочка из многодетной семьи, проживающей в селе Трудовое.
Отмечается, что 25 января в инфекционное отделение Килийской центральной районной больницы был госпитализирован 3-летний брат умершего ребенка. Мальчика доставили в медучреждение с подозрением на менингококковую инфекцию. Дома остались еще трое детей, один из которых — девочка, которой через два дня должен был исполниться годик, — умер через несколько часов. У нее резко поднялась высокая температура, и она начала задыхаться.
Точная причина смерти ребенка устанавливается. В настоящее время проводятся неотложные оперативные мероприятия с подключением сотрудников правоохранительных органов.
Как писали «ФАКТЫ», 14 января в Виннице в областной детской инфекционной больнице от кори умер восьмимесячный ребенок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 739 мм