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Происшествия

Возле колодца под Одессой обнаружили человеческий скелет: первые детали

16:47 27 января 2019   465
раскопки
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ»

В поселке городского типа Черноморское, что в Лиманском районе под Одессой, во дворе заброшенного дома обнаружен человеческий скелет.

По информации источника в правоохранительных органах, останки были закопаны возле колодца.

«В заброшенном доме выявлены следы вещества бурого цвета, не исключено, что это — „застывшая“ кровь, — отметил источник. — Потому вполне вероятна версия убийства…».

Отмечается, что какие-либо выводы можно будет делать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Заметим, 21 января у входа в одесские катакомбы в районе курортной Аркадии, неподалеку от одного из развлекательных заведений, обнаружены фрагменты двух обгоревших человеческих тел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами.

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