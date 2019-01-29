Деньги

В Украине назвали среднюю зарплату за декабрь 2018 года

В декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине составила 10 тысяч 573 гривен. Этот показатель в 2,8 раза превышает минимальную зарплату в стране. Ранее сообщалось, что в меморандуме с МВФ указывалось, что в 2019 году роста зарплат у госслужащих не будет.

По данным Государственной службы статистики, рост реальной зарплаты за декабрь (по отношению к данным за ноябрь) составил 14,5%, годовой рост — 9,7%.

В частности, зарплаты в промышленности составили в среднем 11,563 тыс. грн, существенно выше средних были зарплаты в IT-секторе (15,518 тыс. грн), научно-технической деятельности (15,490 тыс. грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве — 16,5 тыс. грн.

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