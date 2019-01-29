- 1:54 Великая сила спорта: британка с бесплодием дважды забеременела благодаря физическим нагрузкам
- 1:25 Лиссабон передал Тель-Авиву символические ключи от «Евровидения-2019»
- 0:47 «Ихтамнеты» пишут Путину: пленные российские военные просят президента РФ помочь освободить их
- 0:19 В Киеве показательно проучили наглого «героя парковки»
- 23:50 Женщина-акула: у украинки во рту сразу 36 зубов
- 23:12 В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, — Полторак
- 23:07 Курс гривни к евро и доллару продолжает расти
- 23:02 Секс-скандал в ВСУ получил продолжение: новые детали инцидента
- 22:39 Под Одессой столкнулись маршрутка, фура и легковушка: есть погибшие
- 22:16 Украинские военные готовят новый проход через Керченский пролив: обнародованы детали
В Украине назвали среднюю зарплату за декабрь 2018 года
В декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине составила 10 тысяч 573 гривен. Этот показатель в 2,8 раза превышает минимальную зарплату в стране. Ранее сообщалось, что в меморандуме с МВФ указывалось, что в 2019 году роста зарплат у госслужащих не будет.
По данным Государственной службы статистики, рост реальной зарплаты за декабрь (по отношению к данным за ноябрь) составил 14,5%, годовой рост — 9,7%.
В частности, зарплаты в промышленности составили в среднем 11,563 тыс. грн, существенно выше средних были зарплаты в IT-секторе (15,518 тыс. грн), научно-технической деятельности (15,490 тыс. грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве — 16,5 тыс. грн.
Эксклюзивный материал о том, кому закон позволяет сэкономить на налогах, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Налоговая социальная льгота в 2019 году вырастет: кому она полагается и как ее получить».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 742 мм