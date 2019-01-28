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Налоговая социальная льгота в 2019 году вырастет: кому она полагается и как ее получить

Более десяти лет в нашей стране существует такое понятие, как «налоговая социальная льгота», однако знают о ней, увы, не так много людей. А жаль. Ведь она предоставляет возможность существенно сэкономить на уплате налогов. Особенно родителям. Но самое главное — она не предоставляется автоматически. Для того чтобы уменьшить свои налоговые обязательства, человек должен подать соответствующее заявление в бухгалтерию предприятия. О чем многие даже не догадываются… Поэтому «ФАКТЫ» с помощью заместителя начальника управления — начальника отдела администрирования налога с доходов физических лиц Департамента налогов и сборов с доходов физических лиц Государственной фискальной службы Татьяны Федченко еще раз напомнят, кому она полагается и как ее можно получить.

Если человек трудится на нескольких предприятиях, он может выбрать, где ему выгоднее оформить льготу

— Татьяна Аркадиевна, напомните, пожалуйста, что такое налоговая социальная льгота?

— Сама по себе налоговая социальная льгота — это возможность плательщика уменьшить начисленную месячную сумму зарплаты на размер такой льготы.

Проще говоря, зарплата уменьшается на сумму льготы и только после этого облагается налогом на доходы физических лиц.

— Каков ее размер?

— Льгота составляет 50 процентов месячного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января отчетного налогового года. В 2019 году это 960 гривен 50 копеек (50 процентов от 1921 гривни прожиточного минимума для трудоспособных по состоянию на 1 января 2019 года).

Для сравнения: в 2018 году ее размер был 881 гривня.

— И теперь давайте подробно расскажем о том, как можно воспользоваться налоговой льготой.

— Очень просто: на налоговую социальную льготу вправе претендовать любой работающий человек, который получает заработную плату и является плательщиком налога на доходы физических лиц. Но только при определенных условиях.

— Каких?

— Первое условие: налоговая социальная льгота применяется к начисленной месячной зарплате, если ее размер не превышает сумму, которая равна месячному прожиточному минимуму (действующему для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года), умноженному на 1,4 и округленному до 10 гривен.

Размер ограничения зарплаты определяется ежегодно, исходя из прожиточного минимума на 1 января, и не меняется на протяжении 12 месяцев. В 2019 году сумма ограничения составляет 2 тысячи 690 гривен.

— Но у нас же минимальная зарплата в стране с 1 января 4 тысячи 173 гривни! Мало кто получает меньше…

— Да, это правда. Поэтому воспользоваться такой льготой смогут люди, работающие неполный рабочий день или же родители с двумя и более детьми (об этом я расскажу позже).

Второе условие: налоговая социальная льгота применяется только к зарплате и не касается других доходов.

— То есть предприниматели на налоговую льготу претендовать не могут?

— На налоговую социальную — нет. Также она не касается сумм, полученных от проведения независимой профессиональной деятельности (нотариусы, адвокаты и так далее).

Третье условие: налоговая социальная льгота начинает применяться работодателем со дня получения от плательщика заявления и документов, подтверждающих право на ее использование.

— Это как?

— Предположим, человек работает на предприятии с 1 января 2019 года. Он узнал о возможности получить такую льготу в феврале и подал заявление 1 марта. Тогда льгота будет применяться с того месяца, в котором он подаст заявление — с марта.

Четвертое условие: льгота не используется, если работник, кроме зарплаты, получает выплаты из бюджета в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения ученика, студента, аспиранта, ординатора, адъюнкта, военнослужащего.

Пятое условие: налоговая льгота может предоставляться только на одном месте работы. Таким образом, если человек трудится на нескольких предприятиях, он может выбрать, где ему выгоднее воспользоваться правом на льготу, и подать работодателю письменное заявление.

Также хочу отметить, что некоторым категориям плательщиков налоговая социальная льгота предоставляется в большем размере, чем обычно.

— Кому именно?

— Студентам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам, чернобыльцам І и ІІ категорий, инвалидам І и ІІ групп, а также некоторым ветеранам войны, в частности участникам боевых действий (см. таблицу. — Авт.).

При этом тем плательщикам, которые имеют два основания и более для получения повышенной налоговой льготы, предоставляется только одна льгота — большего размера.

И еще нужно отметить особый порядок предоставления такой льготы родителям несовершеннолетних детей.

Социальная льгота положена обоим родителям

— А что, родителям предоставляется какая-то особая льгота?

— По особому принципу. Во-первых, налоговая социальная льгота положена обоим родителям. Во-вторых, родителям, у которых двое детей и более до 18 лет, налоговая льгота предоставляется на каждого ребенка.

— Например?

— Например, для матери с двумя детьми она составит не 960 гривен 50 копеек, а 1 тысячу 921 гривню, с тремя детьми — 2 тысячи 881 гривню 50 копеек.

В-третьих, и это очень важный момент: только для одного из родителей предельный размер зарплаты, дающий право на льготу, увеличивается в зависимости от количества детей в возрасте до 18 лет. И вот это как раз и позволяет обойти все моменты, связанные с минимальной зарплатой.

— Почему?

— Потому что в данном случае доход человека может быть ниже ограничения.

Допустим, в семье двое несовершеннолетних детей. В таком случае ограничение размера дохода для налоговой льготы для одного из родителей составит:

2690 гривен х 2 = 5 тысяч 380 гривен.

А для троих детей сумма ограничения составит уже 8 тысяч 70 гривен.

— Ну да — можно о чем-то говорить. Но нужен пример. Как это все работает?

— Хорошо. Приведем для примера семью с двумя детьми. Отец получает зарплату 10 тысяч в месяц, а мать — 5 тысяч. В таком случае использовать право на увеличение предельного размера зарплаты для применения льготы в зависимости от количества детей может мать, поскольку ее доход ниже 5 тысяч 380 гривен. И она же вправе рассчитывать на повышенную льготу как мать двоих детей.

Проведем схематический (без учета остальных социальных налогов и сборов) подсчет.

Льгота предоставляется на каждого ребенка. Следовательно, сумма льготы составит: 960 гривен 50 копеек х 2 = 1921 гривня.

Прежде чем рассчитать налог, размер зарплаты уменьшают на сумму льготы: 5000 гривен — 1921 гривня = 3079 гривен.

Таким образом, налог на доходы физических лиц для матери составит: 3079 гривен х 18% = 554 гривни 22 копейки.

Без льгот из ее зарплаты удержали бы 900 гривен (5000 гривен х 18%).

— А что со льготой для отца?

— Поскольку зарплата отца (10 тысяч гривен) выше установленного в 2019 году ограничения, он не сможет воспользоваться льготой на двоих детей.

— Какие документы нужны для того, чтобы получить налоговую льготу?

— Перечень документов, которые необходимо подать работодателю, указан в Порядке предоставления документов для применения налоговой социальной льготы, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Например, родители, имеющие двоих детей или более в возрасте до 18 лет, кроме заявления о применении льготы, должны предоставить копию свидетельства о рождении детей или документ, подтверждающий установление отцовства.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УВЕЛИЧЕННУЮ НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ В 2019 ГОДУ Кому предоставляется льгота в размере 150 процентов

(в 2019 году составляет 1440 гривен 75 копеек) Кому предоставляется льгота в размере 200 процентов

(в 2019 году составляет 1921 гривню) * Одинокой матери (отцу), вдове (вдовцу) или опекуну, попечителю (из расчета на каждого ребенка до18 лет. * Лицам, содержащим ребенка-инвалида (на каждого такого ребенка). * Лицам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, относящимся к первой и второй категории. * Ученикам, студентам, аспирантам, ординаторам, адъюнктам. * Инвалидам I и II групп (в том числе инвалидам с детства). * Лицам, которым была присуждена пожизненная стипендия как гражданам, пострадавшим от преследований за свою правозащитную деятельность (включая журналистов). * Участникам боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». * Героям Украины, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лицам, награжденным четырьмя и более медалями «За отвагу». * Участникам боевых действий во время Второй мировой войны, а также лицам, которые в это время работали в тылу, инвалидам I и II групп из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». * Бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны, лицам, признанным репрессированными или реабилитированными. * Лицам, насильно вывезенным из СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, которые пребывали в состоянии войны с СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками. * Лицам, находившимся на территории блокадного Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

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