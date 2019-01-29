Золотое тепло: одесские коммунальщики таки собираются взвинтить тарифы на тепло на 72 процента

Деньги

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» («ТгО») обратилось в мэрию с просьбой выделить новый «транш» в 140 миллионов гривен на получение номинаций за поставку газа и оплату услуг Одесской ТЭЦ. Об этом стало известно во время заседания бюджетной комиссии горсовета.

По словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, эти средства пойдут на погашение долгов за газ перед НАК «Нафтогазом». Причем 78,4 миллиона гривен «ТгО» заплатит поставщику газа напрямую, а еще 61 миллион тепловики отдадут за долги ПАТ «Одесская ТЭЦ», которая тоже должна будет перечислить деньги «Нафтогазу». И это только в январе-феврале текущего года, тогда как отопительный сезон официально завершается в середине апреля…

По словам чиновника, отопительный сезон в Одессе проходит нормально, а «ситуация у нас по сравнению с другими крупными городами самая лучшая: нет больших аварий, есть только несущественные, которые устраняют в тот же день».

Еще, как бы между прочим, Орловский заметил, что «эти средства могли бы не понадобиться, если бы подняли тариф на тепло». Но в горисполкоме поступили мудро, решив не увеличивать его самостоятельно, а передать расчеты в НКРЭ. Эта инстанция, скорее всего, утвердит «расценки» для одесситов уже с марта.

«Лицензионное дело по тарифам в НКРЭ будут рассматривать оперативно в течение февраля, и новые цены для одесситов могут быть утверждены уже в марте, — сказал первый заместитель мэра. - Есть возможность, что с марта тариф будет экономически обоснованным и введенным в действие».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что не так давно (в конце минувшего года) этому КП горсовет выделил 100 миллионов гривен. КП «Теплоснабжение города Одессы» самостоятельно (без НКРЭ) подсчитало, сколько должно стоить отопление с учетом роста цены на газ, зарплат и других расходов. Так, по данным тепловиков, стоимость 1 гигакалории тепла для населения должна вырасти с 1229,2 до 1888,67 грн (на 54 процента). В пересчете на квадратный метр жилой площади стоимость отопления увеличится с 30,76 до 52,93 грн в месяц (на 72 процента).

Одесситы заявили, что такое «золотое тепло» оплачивать не будут. Жестко прокомментировал эту ситуацию и премьер-министр Владимир Гройсман, сказав о недопустимости подобного «скачка» тарифов.

Нынче же комиссия поддержала просьбу «ТгО», округлив сумму до 140 миллионов. Эти депутаты, вероятно, убеждены в том, что одесситы — самые богатые в Украине.

К слову, городские власти предпочли позабыть о так называемой программе по обеспечению всех жилых домов счетчиками расхода тепловой энергии. В начале зимы 2017−2018 годов, не справившись с данным обещанием, они поясняли, что жители домов, которые еще не успели оборудовать такими приборами учета, будут оплачивать «по среднему показателю». Последний «вычисляли», исходя из показаний «счетчиков», смонтированных в близлежащих домах. Нынче же «ТгО» выставляет счет потребителям «на полную катушку».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых тарифах на газ, действующих в Украине с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года.

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