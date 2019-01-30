В Киеве раскрыли аферу с ограблением магазина одежды (фото, видео)

Происшествия

Странное и запутанное ограбление магазина в Киеве пришлось расследовать столичным полицейским. Нападению подвергся магазин одежды на улице Вербицкого в Дарницком районе столицы. Камеры видеонаблюдения в магазине почему-то оказались выключенными, а потерпевшие не запомнили ни лиц бандитов, ни каких-либо примет, помогающих в розыске.

Правоохранители пообщались с работником магазина и его товарищем — свидетелем нападения.

«По их словам, неизвестный зашел в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал деньги. Продавец воспринял угрозу реально и отдал из кассы 21 тысячу гривен. После этого нападавший скрылся. Его приметы приятели запомнить якобы не успели», — рассказал начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Учитывая, что в магазине камеры видеонаблюдения не работали, полиция обратилась к владельцам соседних торговых точек в ТРЦ.

«Камеры зафиксировали передвижение неизвестного, который, как оказалось, был товарищем потерпевшего консультанта», — сообщил Чернышев.

Далее паззл сложился в целостную картину: у продавца-консультанта был конфликт с владельцем бутика. Накануне увольнения продавец вместе с двумя сообщниками завладел выручкой магазина. На всякий случай приятели решили инсценировать ограбление, но просчитались.

Молодые люди признались, что инсценировали преступление и что сами взяли деньги из кассы. Юноши 18, 19 и 23 лет ранее проблем с законом не имели, а теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Дело переквалифицировано с разбойного нападения в инцидент с кражей и заведомо ложными показаниями.

Напомним, ранее было раскрыто громкое ограбление ювелирного бутика в Кривом Роге и нападение детей с ножом на продуктовый киоск в Харькове.

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