- 16:39 В аэропорту "Киев" из-за непогоды задерживают и отменяют рейсы
- 16:36 Искалеченные люди и разбитые машины: на Полтавщине с крыш падают глыбы льда
- 16:36 Россия и Болгария договорились построить газопровод в обход Украины
- 16:31 В Одесской области новые правила приема не привитых от кори детей в школы и детсады
- 16:29 Процесс по делу Павла Гриба: в суд вызвали скорую помощь
- 16:27 Ровно 10 лет назад ушел из жизни классик украинской литературы Павло Загребельный
- 16:17 Королева ночи: Оля Полякова представила драматичный альбом
- 16:15 Во Львове штукатурка дома упала мужчине прямо на голову
- 16:05 Льготный период растаможки «евроблях» заканчивается 25 февраля: дальше будет дороже
- 15:58 В Днепре в руках у парня взорвалась электронная сигарета: что произошло
25 ударов ножом, тромб в сонной артерии и три недели комы: студент чудом выжил после нападения соседа
Врачам удалось спасти 21-летнего львовского студента, который почти три недели находился в коме после нанесенных соседом по общежитию ножевых ранений и перенес инсульт. Сейчас, через два месяца после случившегося, Юрий Стеблак восстанавливается и собирается вернуться к учебе
Пятикурсник «Львовской политехники» Юрий Стеблак сидел в своей комнате в общежитии и писал лабораторную работу. Зашел сосед — 17-летний первокурсник Ростик, которого подселили только месяц назад.
— Ростик начал расспрашивать меня, что я пишу, легко ли учиться, как студенческая жизнь, а потом спросил, когда должны вернуться двое других парней, которые живут с нами, и куда-то ушел, — рассказывает Юрий. Ему тяжело вспоминать то, что произошло два месяца назад. Он очень нервничал, восстанавливая в памяти каждую деталь. — Через полчаса я почувствовал тупой удар в шею. Сначала подумал, что это какая-то шутка — знаете, как ребята дурачатся. Но вдруг почувствовал, как мне в шею вошел нож. Надо мной стоял Ростик. Я пытался выбраться из-за стола. Ростик не отпускал меня. Продолжал наносить удары и повалил на пол. Я чувствовал, как лезвие входит и выходит из моего тела.
— Было больно?
— Боль почувствовал только от первого удара, а затем, видимо, наступил шок, и я перестал что-либо ощущать. Пытаясь выхватить нож, получил множественные раны рук. Я кричал, звал на помощь, а парень просто молча резал меня. Как позже выяснилось, ударов было 25.
После неравной борьбы (нападавший был выше и крепче) Юра на мгновение потерял сознание, и Ростислав отошел от него.
— Я не знаю, как поднялся, но помню, что выбежал из комнаты: надо было добраться с третьего этажа на первый и попросить коменданта вызвать «скорую», — продолжает Юрий. — Получилось. Кровь хлестала из шеи фонтаном, а я только повторял, чтобы меня все время били по лицу — очень боялся потерять сознание. Мне казалось, если это произойдет, я уже больше никогда не приду в себя.
К счастью, пока ехала «скорая», один из оказавшихся рядом ребят — Олег — сумел остановить кровотечение. Врачи сказали, что повязка была наложена очень профессионально, и в тот момент именно это спасло Юре жизнь. Когда парня привезли во Львовскую клиническую больницу, хирурги его уже ждали в операционной. С такой тяжелой ситуацией им раньше встречаться не приходилось.
По словам медиков, большинство людей, получивших такие ранения, как Юра, умирают на месте происшествия.
— К счастью, парню, оказывавшему Юрию первую помощь до приезда врачей, удалось остановить кровотечение, иначе специалисты «скорой» не успели бы это сделать, — рассказывает хирург высшей квалификационной категории І хирургического отделения Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Зубенко.
До того как Юру забрала «скорая», он успел продиктовать коменданту общежития номер телефона мамы.
— Когда нам позвонили и сообщили, что с Юрой произошла беда, я сначала не поверила, — вспоминает мама парня Галина. — Подумала, это какой-то розыгрыш. Сейчас ведь часто звонят и говорят, мол, ваш сын попал в беду, сбросьте деньги на карточку — и с ним все будет хорошо. Нам сообщили, в какой больнице находится Юра. Знакомые из Львова убедились, что это действительно наш сын, и мы сразу же выехали с мужем из Долины (Ивано-Франковщина) во Львов.
Читайте также: Врачи спасли мальчика, которого чуть не убили футбольные ворота
Юра в «скорой» попросил медиков, чтобы они сняли его на видео.
— Я не знал, выживу ли, поэтому хотел, чтобы у родителей осталась эта запись на память.
— В тот день, когда привезли Юру, я как раз дежурил, — продолжает хирург Олег Зубенко. — Мы с анестезиологом уже знали о случившемся и ждали пациента в операционной. Он находился в критическом состоянии. В первую очередь требовалось полностью остановить кровотечение. У парня была повреждена сонная артерия, которая идет к мозгу. Когда Юре в общежитии приостановили кровотечение, в артерии образовался тромб. Обычно тромб — это плохо, но в этом случае он спас парню жизнь. Сосудистый хирург профессор Игорь Кобза проделал колоссальную работу — он сумел восстановить проходимость артерии.
* Олег Зубенко: «За сорок лет врачебной практики помню только трех пациентов, которые выжили после ранения шеи. Но у них не было инсульта. Случай Юры — уникальный»
После операции Юра не приходил в сознание. Врачи сделали компьютерную томографию и обнаружили: из-за того, что во время кровотечения кровь плохо поступала к мозгу, пациент перенес ишемический инсульт. К счастью, пострадал небольшой участок мозга. И главное — важные центры, отвечающие за движения, умственную деятельность и дыхание остались невредимыми.
В коме на искусственной вентиляции легких Юра находился 17 дней. Все это время родители не отходили от сына.
— Он лежал без сознания, избитый, порезанный, весь в бинтах, — вспоминает отец Юры Игорь. — Было очень тяжело видеть сына в таком состоянии. Пугала неизвестность — нам постоянно говорили, что состояние Юры «стабильно критическое». Это как между небом и землей.
Шли дни, а врачи положительными новостями радовать не спешили.
— Я стояла в реанимации и по два-три часа смотрела на сына не отрываясь, — рассказывает мама Юры. — Он лежит неподвижно, а я его за ушко скребу. И тут вижу, что мой ребенок подбородком пошевелил. Сразу бегу за доктором. Говорю, мол, Юра двигается. А врач мне: «Это еще ничего не значит». И так каждый раз. Конечно, врачи смотрят на мониторы, анализируют разные показатели, измеряют давление, уровень гемоглобина.
Читайте также: Украинские врачи впервые спасли пациента с двумя разрывами сердца после инфаркта: как это было
Впоследствии Юре поставили трахеостому. Это, как объяснили родителям врачи, означало, что их сыну уже стало немного легче. А почти через три недели врач и вовсе сделал родителям сюрприз.
— Каждое утро начиналось с того, что доктор вызывал нас в коридор и рассказывал, как у Юры прошла ночь, — вспоминает Галина. — В тот день все было как обычно. Я спросила, как Юра, а врач ответил коротко: «Тяжелый». Захожу в палату, а Юра без трахеостомы, в сознании, да еще и заговорил со мной, сказал «мама». Как же я была счастлива!
21 декабря Юрия перевели из реанимации в палату. А уже 2 января выписали из больницы. Парень ушел домой на своих ногах.
* Вся семья переживала за Юру (в центре) — родители, брат, сестра и маленькая племянница
— За сорок лет врачебной практики я помню только трех пациентов, которые выжили после ранения шеи, — говорит Олег Зубенко. — Но у них не было инсульта. Случай Юры — уникальный. Парень очень быстро восстановился, руки и ноги работают, речь и память не пострадали. Он помнит, как ему наносили удары ножом. Сначала Юре даже пришлось назначать седативную терапию, потому что ужасы снились.
— Я так и не могу понять, почему тот парень на меня напал, — говорит Юра. — У нас никогда не было конфликтов, споров. Я с ним еще даже хорошо познакомиться не успел. Он к нам в комнату только недавно переехал.
Напавшего на Юру парня тоже забрала «скорая»: после содеянного он вскрыл себе вены. Поскольку ему было всего 17 лет, пациенту остановили кровотечение давящей повязкой и доставили в детскую больницу.
— Мы с родителями думали, что у того парня шизофрения или какое-то другое заболевание, — рассказывает Юра. — Но как нам сообщил следователь, психиатрическая экспертиза показала, что он здоров. Я не понимаю, как такое может быть.
Уголовное дело возбуждено, следствие продолжается. Пока Юра дома, на Ивано-Франковщине. Говорит, чувствует себя нормально, только левая рука беспокоит. Юру направляют в столичный Институт нейрохирургии. Видимо, ему понадобится операция на руке.
— Когда отбивался, получил вывих плеча, — объясняет парень. — Поэтому сейчас хожу на реабилитацию. Стараюсь не вспоминать о том, что было. Дома помогаю родителям. В университете «академку» брать не буду. Закончатся каникулы, опять пойду на учебу.
В той ситуации мне больше всего жаль родителей. Я лежал без сознания три недели, а они все время были возле меня, очень переживали. И я хочу поблагодарить всех людей, которые участвовали в моем спасении. Олега, остановившего кровотечение, медиков «скорой», вовремя доставивших меня в больницу, оперировавших и выхаживавших меня врачей, знакомых и незнакомых людей, которые сдавали для меня кровь. Хочу, чтобы они знали, что спасли мне жизнь.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о бойце АТО, который, получив тяжелейшее ранение, восстановился, женился и собирается открывать кофейню.
Фото из семейного альбома
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 744 мм