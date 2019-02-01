Здоровье

Врачам удалось спасти 21-летнего львовского студента, который почти три недели находился в коме после нанесенных соседом по общежитию ножевых ранений и перенес инсульт. Сейчас, через два месяца после случившегося, Юрий Стеблак восстанавливается и собирается вернуться к учебе

Пятикурсник «Львовской политехники» Юрий Стеблак сидел в своей комнате в общежитии и писал лабораторную работу. Зашел сосед — 17-летний первокурсник Ростик, которого подселили только месяц назад.

— Ростик начал расспрашивать меня, что я пишу, легко ли учиться, как студенческая жизнь, а потом спросил, когда должны вернуться двое других парней, которые живут с нами, и куда-то ушел, — рассказывает Юрий. Ему тяжело вспоминать то, что произошло два месяца назад. Он очень нервничал, восстанавливая в памяти каждую деталь. — Через полчаса я почувствовал тупой удар в шею. Сначала подумал, что это какая-то шутка — знаете, как ребята дурачатся. Но вдруг почувствовал, как мне в шею вошел нож. Надо мной стоял Ростик. Я пытался выбраться из-за стола. Ростик не отпускал меня. Продолжал наносить удары и повалил на пол. Я чувствовал, как лезвие входит и выходит из моего тела.

— Было больно?

— Боль почувствовал только от первого удара, а затем, видимо, наступил шок, и я перестал что-либо ощущать. Пытаясь выхватить нож, получил множественные раны рук. Я кричал, звал на помощь, а парень просто молча резал меня. Как позже выяснилось, ударов было 25.

После неравной борьбы (нападавший был выше и крепче) Юра на мгновение потерял сознание, и Ростислав отошел от него.

— Я не знаю, как поднялся, но помню, что выбежал из комнаты: надо было добраться с третьего этажа на первый и попросить коменданта вызвать «скорую», — продолжает Юрий. — Получилось. Кровь хлестала из шеи фонтаном, а я только повторял, чтобы меня все время били по лицу — очень боялся потерять сознание. Мне казалось, если это произойдет, я уже больше никогда не приду в себя.

К счастью, пока ехала «скорая», один из оказавшихся рядом ребят — Олег — сумел остановить кровотечение. Врачи сказали, что повязка была наложена очень профессионально, и в тот момент именно это спасло Юре жизнь. Когда парня привезли во Львовскую клиническую больницу, хирурги его уже ждали в операционной. С такой тяжелой ситуацией им раньше встречаться не приходилось.

По словам медиков, большинство людей, получивших такие ранения, как Юра, умирают на месте происшествия.

— К счастью, парню, оказывавшему Юрию первую помощь до приезда врачей, удалось остановить кровотечение, иначе специалисты «скорой» не успели бы это сделать, — рассказывает хирург высшей квалификационной категории І хирургического отделения Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Зубенко.

До того как Юру забрала «скорая», он успел продиктовать коменданту общежития номер телефона мамы.

— Когда нам позвонили и сообщили, что с Юрой произошла беда, я сначала не поверила, — вспоминает мама парня Галина. — Подумала, это какой-то розыгрыш. Сейчас ведь часто звонят и говорят, мол, ваш сын попал в беду, сбросьте деньги на карточку — и с ним все будет хорошо. Нам сообщили, в какой больнице находится Юра. Знакомые из Львова убедились, что это действительно наш сын, и мы сразу же выехали с мужем из Долины (Ивано-Франковщина) во Львов.

Юра в «скорой» попросил медиков, чтобы они сняли его на видео.

— Я не знал, выживу ли, поэтому хотел, чтобы у родителей осталась эта запись на память.

— В тот день, когда привезли Юру, я как раз дежурил, — продолжает хирург Олег Зубенко. — Мы с анестезиологом уже знали о случившемся и ждали пациента в операционной. Он находился в критическом состоянии. В первую очередь требовалось полностью остановить кровотечение. У парня была повреждена сонная артерия, которая идет к мозгу. Когда Юре в общежитии приостановили кровотечение, в артерии образовался тромб. Обычно тромб — это плохо, но в этом случае он спас парню жизнь. Сосудистый хирург профессор Игорь Кобза проделал колоссальную работу — он сумел восстановить проходимость артерии.



* Олег Зубенко: «За сорок лет врачебной практики помню только трех пациентов, которые выжили после ранения шеи. Но у них не было инсульта. Случай Юры — уникальный»

После операции Юра не приходил в сознание. Врачи сделали компьютерную томографию и обнаружили: из-за того, что во время кровотечения кровь плохо поступала к мозгу, пациент перенес ишемический инсульт. К счастью, пострадал небольшой участок мозга. И главное — важные центры, отвечающие за движения, умственную деятельность и дыхание остались невредимыми.

В коме на искусственной вентиляции легких Юра находился 17 дней. Все это время родители не отходили от сына.

— Он лежал без сознания, избитый, порезанный, весь в бинтах, — вспоминает отец Юры Игорь. — Было очень тяжело видеть сына в таком состоянии. Пугала неизвестность — нам постоянно говорили, что состояние Юры «стабильно критическое». Это как между небом и землей.

Шли дни, а врачи положительными новостями радовать не спешили.

— Я стояла в реанимации и по два-три часа смотрела на сына не отрываясь, — рассказывает мама Юры. — Он лежит неподвижно, а я его за ушко скребу. И тут вижу, что мой ребенок подбородком пошевелил. Сразу бегу за доктором. Говорю, мол, Юра двигается. А врач мне: «Это еще ничего не значит». И так каждый раз. Конечно, врачи смотрят на мониторы, анализируют разные показатели, измеряют давление, уровень гемоглобина.

Впоследствии Юре поставили трахеостому. Это, как объяснили родителям врачи, означало, что их сыну уже стало немного легче. А почти через три недели врач и вовсе сделал родителям сюрприз.

— Каждое утро начиналось с того, что доктор вызывал нас в коридор и рассказывал, как у Юры прошла ночь, — вспоминает Галина. — В тот день все было как обычно. Я спросила, как Юра, а врач ответил коротко: «Тяжелый». Захожу в палату, а Юра без трахеостомы, в сознании, да еще и заговорил со мной, сказал «мама». Как же я была счастлива!

21 декабря Юрия перевели из реанимации в палату. А уже 2 января выписали из больницы. Парень ушел домой на своих ногах.



* Вся семья переживала за Юру (в центре) — родители, брат, сестра и маленькая племянница

— За сорок лет врачебной практики я помню только трех пациентов, которые выжили после ранения шеи, — говорит Олег Зубенко. — Но у них не было инсульта. Случай Юры — уникальный. Парень очень быстро восстановился, руки и ноги работают, речь и память не пострадали. Он помнит, как ему наносили удары ножом. Сначала Юре даже пришлось назначать седативную терапию, потому что ужасы снились.

— Я так и не могу понять, почему тот парень на меня напал, — говорит Юра. — У нас никогда не было конфликтов, споров. Я с ним еще даже хорошо познакомиться не успел. Он к нам в комнату только недавно переехал.

Напавшего на Юру парня тоже забрала «скорая»: после содеянного он вскрыл себе вены. Поскольку ему было всего 17 лет, пациенту остановили кровотечение давящей повязкой и доставили в детскую больницу.

— Мы с родителями думали, что у того парня шизофрения или какое-то другое заболевание, — рассказывает Юра. — Но как нам сообщил следователь, психиатрическая экспертиза показала, что он здоров. Я не понимаю, как такое может быть.

Уголовное дело возбуждено, следствие продолжается. Пока Юра дома, на Ивано-Франковщине. Говорит, чувствует себя нормально, только левая рука беспокоит. Юру направляют в столичный Институт нейрохирургии. Видимо, ему понадобится операция на руке.

— Когда отбивался, получил вывих плеча, — объясняет парень. — Поэтому сейчас хожу на реабилитацию. Стараюсь не вспоминать о том, что было. Дома помогаю родителям. В университете «академку» брать не буду. Закончатся каникулы, опять пойду на учебу.

В той ситуации мне больше всего жаль родителей. Я лежал без сознания три недели, а они все время были возле меня, очень переживали. И я хочу поблагодарить всех людей, которые участвовали в моем спасении. Олега, остановившего кровотечение, медиков «скорой», вовремя доставивших меня в больницу, оперировавших и выхаживавших меня врачей, знакомых и незнакомых людей, которые сдавали для меня кровь. Хочу, чтобы они знали, что спасли мне жизнь.

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Фото из семейного альбома



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