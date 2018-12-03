«Выжил, создал семью, открывает кофейню»: как ветеран АТО встал на ноги после тяжелейшего ранения

Житейские истории

Сильные духом

«Он попробовал на вкус настоящую борьбу и победил… Дмитрий Краслянский, боец, тяжело ранен в 2014-м году. История болезни — сотни потертых страниц. 30 дней без сознания, десятки операций, 16 литров перелитой крови. 40 днепровских доноров стали его братьями и сестрами по крови. Большой осколок в затылке, осколки в животе. Высокая ампутация правой ноги, осколочные переломы левой ноги. Выжил, создал семью, открывает кофейню. Сегодня у нас в Мечникова счастливая семья — Дима, жена, врачи, спасавшие его жизнь». Так о Диме Краслянском написал в «Фейсбуке» главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. В июле 2014 года врачи этой больницы сделали невозможное: Диму вытянули с того света. Он пережил две комы. Потом заново учился дышать, глотать, говорить и ходить. А несколько недель назад Дима сам приехал в больницу. Пришел без костылей и без палочки. В сопровождении красавицы жены Марии.

Когда в июле 2014 года 24-летний парень попал в Днепропетровский госпиталь, никто не знал, как его зовут. До того как раненый боец потерял сознание, он успел назвать лишь свою фамилию, но разобрать его речь в тот момент было трудно. Услышали приблизительно — то ли Краснинский, то ли Краслянский. По словам врача-волонтера Инессы Шевченко, видя состояние Димы, на чудо никто не надеялся. Хотели только скорее найти его родных, чтобы они успели попрощаться.

— Когда я впервые увидела этого парня, внутри все перевернулось, — рассказывала «ФАКТАМ» Инесса Шевченко. — Хотя я видела десятки раненых, но этот боец почему-то сразу стал для меня особенным. Высокий, красивый, молодой… У него вся жизнь впереди! А он лежит раненый, без ноги, истекает кровью. Дима получил тяжелое ранение ноги, которую ему впоследствии ампутировали. Потерял много крови. Такое состояние называют терминальным.



* Дима получил ранение в июле 2014 года

Волонтеры нашли маму Дмитрия. Она жила в Яготинском районе Киевской области. Выяснилось, что Дима Краслянский служил в составе 72-й белоцерковской бригады, в зоне АТО был пулеметчиком. Мама Димы до последнего была уверена, что сын находится в Житомире на полигоне, и не знала, почему 18 июля связь с ним оборвалась.

После операции Дима впал в глубокую кому. Когда пришел в себя, маму не узнал. Не мог произнести ни слова. Парень говорит, что с того периода запомнил лишь отдельные эпизоды.

— Как пошел на войну, помню хорошо, — рассказывает Дмитрий Краслянский. — Я получил повестку 20 марта прошлого года. В тот момент в стране еще не было антитеррористической операции и мы не знали, чего ждать. Боевое крещение прошел в Мариуполе. Затем была Саур-Могила. 24-й день рождения встречал на фронте. Помню, рассказывал маме по телефону какие-то невероятные истории о том, как мы с ребятами застрелили зайца и жарим шашлык… На самом же деле мы вели ожесточенные бои. 17 июля упал малайзийский «Боинг». Это произошло в шести километрах от нашего блокпоста. А на следующий день, 18-го, мы попали под минометный обстрел. Враг атаковал внезапно. Первые три мины пролетели мимо. Меня ранили осколки четвертой. Ударило по ногам. Я упал, и в ту же секунду рядом со мной рухнул сослуживец Руслан. Он был уже мертв. Я попытался встать, но не получилось. У меня были перебиты обе ноги. Лежал, а обстрел продолжался. Тогда же ранило командира нашего отделения. Запомнился запах крови и горячей земли. Горячей и в то же время почему-то сырой…

Меня спасли сослуживцы. Вытащили из окопа и повезли в госпиталь. Я не чувствовал боли — наверное, из-за болевого шока. Еще из-за контузии не мог нормально разговаривать. По дороге в полевой госпиталь я пел гимн Украины. Как мог… Это помогало не терять сознание. В госпитале началось головокружение, в голове и ногах появилось странное тепло. Потом отключился.

Помню еще один момент: как очнулся в вертолете. Оказывается, меня авиацией доставили в Днепр. Когда вертолет приземлился, проснулся от резкого толчка. Мне стали делать уколы. А я пытался назвать врачам свою фамилию. Повторял по слогам: Крас-лян-ский. Но губы не слушались, и получалась какая-то ерунда.



* Дима с женой Марией (в центре), главврачом Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергеем Рыженко (слева), волонтером Светланой Здор и доктором Игорем Йовенко

— Сейчас, когда опять побывал в Днепропетровской областной больнице, я узнал о своем состоянии намного больше, чем мне рассказывали раньше, — говорит Дима. — Я был без сознания примерно два с половиной месяца. Мало того, что лишился ноги, так еще и началось воспаление из-за застрявшего в голове осколка. Когда меня привезли в Германию (там Дмитрий и еще несколько военнослужащих проходили бесплатное лечение. — Авт.), разболелась голова, появилась тошнота. Обследование показало, что у меня в голове начала собираться жидкость. Это спровоцировал застрявший в черепе осколок. Если бы мне оперативно не сделали операцию на голове, я умер бы.

Жидкость из головы удалили, но после этой операции Дима второй раз впал в кому.

— Пока я был в коме, мне снились сны, — вспоминает Дима. — Я отчетливо видел родных, которые давно умерли. Помню, как разговаривал со своим покойным дедушкой. Все было так реалистично, как будто это происходило на самом деле. О том, что мне ампутировали ногу, я узнал еще в Днепре. Воспринял это на удивление спокойно. Мама боялась, что у меня начнется депрессия. Депрессия действительно была, но совсем не из-за ноги. Из последнего боя мне запомнились только отрывки, а отчетливее всего — гибель Руслана. И я почему-то решил, что тогда погибли все наши ребята. От этой мысли самому не хотелось жить. А когда узнал, что на самом деле большинство сослуживцев остались живы, у меня как будто камень с души свалился.

Дима пробыл в Германии год и два месяца.

— Там я, считайте, заново родился, — говорит Дима. — Как новорожденный, опять всему учился. После второй комы мне пришлось учиться дышать, глотать, жевать, произносить звуки. Когда убрали трахеостому, стало понятно, что все мышцы и даже язык атрофировались. Потом меня учили говорить. Причем занималась со мной немецкий логопед, которая не знает ни украинского, ни русского языка. Но я ее понимал. Когда вернулся в Украину, уже мог говорить, стоять и даже пробовал передвигаться на протезе.

Протез Диме установили в Украине — за счет государства.

— Чтобы его освоить, ушел не один месяц, — признается Дима. — Самым сложным было перебороть самого себя. В Германии я немного расслабился. Там рядом со мной 24 часа в сутки находились люди, которые помогали делать все необходимое. А тут нужно было осваивать протез и все зависело только от меня самого. Надо было худеть, приводить себя в форму, качать мышцы. Без мышц я просто не смог бы ходить на протезе. Бывало невыносимо сложно, больно. А я человек вспыльчивый. Мог психануть, прервать тренировку и пойти… есть бутерброды. Но потом переступал через себя и возвращался к занятиям. Я постоянно с собой боролся. Родные и друзья меня поддерживали, но по-настоящему это нужно было только мне. У меня был выбор: или всю жизнь лежать, или встать на ноги, освоить протез и ходить. Я выбрал второй вариант. Наверное, мысль о том, что когда-нибудь обязательно этого достигну, давала силы. Хотя шишек набил немало.

Первый год протез ужасно натирал. Я ругал протезиста на чем свет стоит и только потом понял, что врач на самом деле ни в чем не виноват. Это естественный процесс, ведь культя только формировалась. Из Киевского военного госпиталя вернулся домой, в родное село в Яготинском районе Киевской области. И это тоже помогло лучше освоить протез. После того как научишься ходить по сельскому бездорожью, уже ничего не страшно (улыбается).



* Сейчас у Димы есть протез и он может ходить даже без палочки. Свою инвалидную коляску отдал другим людям

Цель была достигнута. Сейчас Дима может ходить даже без палочки. Свою инвалидную коляску он отдал другим людям — она ему больше не нужна.

— Конечно, бывают трудности, — говорит Дима. — Например, протез может поломаться. У меня такое случилось перед паломнической поездкой во Францию, куда мы собирались лететь вместе с побратимами. Но я благодарен протезистам, которые вышли на работу в выходной день, чтобы починить мой протез. Все проблемы можно решить. Я часто слышу нарекания на власть — дескать, обещаний не выполняют, военных не поддерживают. Но я могу сказать совсем другое. Я бесплатно получил хороший протез, бесплатно прошел длительное лечение в Германии, а затем еще реабилитацию в Австрии и Словакии. Конечно, если безвылазно сидеть дома и ждать, когда на тебя упадет манна небесная, ничего не произойдет. Но, если хотя бы сходить в управление соцзащиты и написать заявление, получишь направление на протез, на обувь и многое другое. Мне, кроме всего прочего, государство выделило однокомнатную квартиру в Борисполе. Квартира в новостройке, с ремонтом помогли волонтеры. Живу там уже больше года. И, кстати, многие мои сослуживцы, сильно пострадавшие на востоке, тоже получили квартиры или деньги на покупку жилья.

А еще Дима три раза в неделю ходит в спортивный зал. И танцует сальсу.

— Мне же нужно поддерживать форму, — говорит он. — К тому же после силовых нагрузок я чувствую себя намного лучше. То ли занятия разгоняют кровь, то ли это что-то психологическое. Сам себе ставлю плюсик и доказываю, что могу заниматься спортом наравне с другими людьми. А с сальсой все произошло случайно. Меня пригласили поучаствовать в благотворительном проекте «Запроси мене з війни». Для участия нужно было подготовить танец. Мне предложили попробовать сальсу, и у меня неплохо получилось. Протез нисколечко не мешал («ФАКТЫ» раньше рассказывали, как занятия танцами помогают психологической реабилитации ветеранов АТО. — Авт.)

А несколько недель назад в жизни Димы Краслянского произошло фантастическое событие — он женился. Его избранницу зовут Мария. Молодые люди познакомились в июле 2017 года.

— Познакомились в «Фейсбуке», начали общаться, — рассказывает Дима. — Как-то сразу нашли общий язык. Сначала просто переписывались, а весной нынешнего года я назначил Марии свидание во Львове. Это была наша первая встреча. Дело в том, что Мария жила в Черновцах, а я в тот момент уже переехал в свою квартиру в Борисполе. Подумал, что Львов — самое подходящее место для романтического свидания. К тому времени, как мы встретились, уже почти все друг о друге знали.

— Дима сам рассказал мне свою историю, — говорит Мария. — Потом я читала о нем статьи… С ним было очень интересно общаться. И меня восхищали его сила духа и безграничный оптимизм. Было интересно познакомиться лично.

До встречи с Димой Мария часто общалась с военнослужащими по работе. Молодая женщина работала в Центре помощи участникам АТО в Черновицкой области. Помогала вернувшимся с фронта военным и семьям погибших.

— Поездка во Львов нас сблизила, — признается Мария. — Там мы и стали парой. Разъехались по домам, но с тех пор не прерывали общение и часто встречались. То я приеду к Диме, то он ко мне. Я познакомила его с мамой и своей восьмилетней дочкой. Они с доцей сразу поладили. Потом показала Диме Черновцы, и мы испытали его протез на черновицкой брусчатке.

— Снова убедился в том, что ходить на протезе я научился, — улыбается Дима. — И еще я понял, что встретил своего (!) человека. Женщину, с которой хотел бы прожить всю жизнь. Сделал Марии предложение в День независимости, когда мы встретились в Киеве.

— Это произошло прямо во время парада, — говорит Мария. — Я ни о чем не подозревала. Не догадалась, даже когда Диму остановили после прохождения металлоискателей. А произошло это потому, что у него с собой было кольцо. Одним словом, сюрприз удался. Было неожиданно и очень душевно.

— Мы планировали свадьбу на 17 ноября, — продолжает Дима. — Как и полагается, за месяц подали заявление в загс. Планировали позвать на торжество моих побратимов. Но за несколько дней до свадьбы случилась беда: внезапно умерла моя мама… Это стало для меня большим ударом. Я благодарен Марии за то, что она была рядом. За день до смерти мамы она как раз переехала ко мне из Черновцов. Конечно, ни о каких торжествах не было и речи. Поэтому пока мы тихо расписались. Но еще обязательно встретимся с ребятами. Летом хотели бы обвенчаться.

— В январе к нам в Борисполь переедет дочка, — говорит Мария. — Решили не срывать ее с учебы до окончания семестра. Хоть она уже не может дождаться переезда.

— Я тоже этого очень жду, — признается Дима. — Счастлив, что у меня есть жена и дочь.

— Когда мы с вами виделись в киевском госпитале в 2015 году, вы говорили, что мечтаете научиться ходить на протезе и иметь семью. Выходит, мечты сбываются?

— Это действительно так, — улыбается Дима. — Я могу ходить, рядом любимая женщина, у меня есть крыша над головой и работа. До войны работал грузчиком. Придя с фронта, остался на том же предприятии, только теперь в должности диспетчера. Еще планирую открыть в Борисполе собственный бизнес — что-то вроде заведения быстрого питания. У меня уже есть вполне конкретный план. Если жизнь подарила мне шанс, не имею права им не воспользоваться. Недавно мы с Марией приехали в Днепропетровский военный госпиталь. Марии нужно было в Днепр по работе, а я поехал с ней за компанию и захотел зайти в госпиталь, где мне спасли жизнь. Когда мы встретились с Сергеем Рыженко, он растерялся от неожиданности. Ведь видел меня, когда я был при смерти, а сейчас пришел к нему на своих ногах, да еще и представил невесту… Мне было безумно приятно пожать ему руку. Ему и другим врачам, которые меня спасали.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о лишившемся ноги морпехе Викторе Кардаше, участнике проекта «Переможці», который освоил протез, женился и сейчас воспитывает сына.

Фото из Facebook

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