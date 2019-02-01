Происшествия

ДТП в центре Киева: появились новые фото и видео с места аварии

Вечером в четверг, 31 января, в самом центре Киева на одном из наиболее оживленных и сложных перекрестков произошло масштабное происшествие с участием пяти автомобилей.

К сожалению, обошлось не только большими материальными потерями — в ДТП пострадали люди.

Так, врачи не смогли спасти жизнь водительнице малолитражки Mazda — она скончалась от полученных травм.

Кроме того, госпитализированы еще два человека, в том числе и водитель Audi.

Что-либо конкретно уточнить на месте происшествия было просто невозможно.

Попавшие в ДТП водители отказывались что либо объяснять журналистам, полиция также ничего не комментировала.

По предварительной информации, водитель Audi грубо нарушил правила, что и стало причиной столкновения.

Все версии случившегося проверять будет следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель, умерший прямо за рулем престижной иномарки, стал виновником ДТП.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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