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Где в Киеве бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе (адреса и график)
Традиционно киевляне смогут в феврале проверить легкие на мобильном оборудовании. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, цифровой флюорограф работает с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). Пациенты могут получить квалифицированную консультацию фтизиатра, а после бесплатного обследования — справку с результатами проверки легких.
Медики утверждают, что туберкулез при своевременной диагностике и системном лечении можно побороть. Поэтому важно вовремя обнаружить болезнь — это один из критериев успешного лечения и предупреждения распространения заболевания. При выявлении патологии во время обследований с помощью передвижной аппаратуры врачи назначают пациенту дополнительное обследование в профильном медучреждении города.
График работы передвижного флюорографа в феврале:
6 февраля — улица Лобачевского, 2 (Днепровский район) — амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 4;
7 февраля — проспект Мира, 19/18 (Днепровский район) — амбулатория ЦПМСП № 2;
8 февраля — улица Радужная, 14 (Днепровский район) — амбулатория ЦПМСП № 1;
11, 18, 25 февраля — улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия»;
13, 20, 27 февраля — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — Киевская городская тублечебница № 1 с диспансерным отделением;
15, 22 февраля — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1;
28 февраля — улица Суздальская, 4/6 (Соломенский район) — Дом социальной опеки.
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