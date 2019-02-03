- 16:34 Боевики устроили циничную провокацию в Золотом-5: что произошло
- 16:07 Масштабный пожар в Киеве потушили спустя сутки (видео, фото)
- 16:03 Два гола Зозули вывели «Альбасете» в лидеры первенства Испании
- 15:40 Оккупанты в Крыму выставили на продажу историческое здание
- 15:15 Конечная гиперлупа: сеть возмутило фото платформы на вокзале в Киеве
- 15:10 Смертельное ДТП под Одессой: появились свежие данные о пострадавших
- 15:03 Я сделал поварское искусство более демократичным, за что меня не любят шеф-повара, — Джейми Оливер
- 14:48 Супрун рассказала, как правильно есть бутерброды с колбасой
- 14:45 Экс-россиянка Бех принесла сборной Украины еще одно «золото» юниорского ЧМ по биатлону
- 14:33 18-летняя Ястремская выиграла второй турнир WTA в карьере
Смертельное ДТП под Одессой: появились свежие данные о пострадавших
В городе Килия (Одесская область) прощаются с 14-летней Ксенией Манько, а в родной Дмитровке (оба населенных пункта — на юге Одесской области) провожают в последний путь 40-летнюю Майю Унтилу. Они они стали жертвами аварии на трассе Рени — Одесса, где BMW на сумасшедшей скорости вылетел на встречную полосу движения и буквально протаранил рейсовый микроавтобус с пассажирами.
Ранения различной степени тяжести тогда получили 13 человек. По информации медиков Саратской центральной больницы (ДТП произошло на территории Саратского района Одесской области), находящуюся в крайне тяжелом состоянии маму Ксении — Ирину Манько — уже перевели в реанимацию одесской городской клинбольницы № 11. По имеющимся сведениям, усилиями врачей женщина начала самостоятельно дышать, однако остается в коме первой степени. Врачей радует то, что пациентка реагирует на внешние раздражители.
У 58-летнего водителя маршрутного автобуса — переломы трех лицевых костей черепа. Проведенное томографическое исследование подтвердило перелом латеральной и медиальной стенок левой орбиты, перелом решетчатой и скуловой костей. Дальнейшее лечение он будет проходить в областной клинической больнице.
Еще троих пострадавших, получивших травмы средней тяжести, перевели в Килийскую центральную райбольницу. В Саратской остались девять травмированных из числа пассажиров маршрутки и водитель BMW. У него — серьезные травмы: ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, закрытый перелом верхней трети правой голени, множественные ссадины лица, ушибы конечностей… Его состояние остается тяжелым, до вчерашнего дня он находился в больнице под охраной.
Напомним, виновника масштабного ДТП (по части 3 статьи 286 — нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти людей — УК Украины, 2 февраля Киевский райсуд Одессы арестовал, избрав в качестве меры пресечения двухмесячное содержание в СИЗО без права на залог.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 748 мм