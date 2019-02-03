Смертельное ДТП под Одессой: появились свежие данные о пострадавших

Происшествия

В городе Килия (Одесская область) прощаются с 14-летней Ксенией Манько, а в родной Дмитровке (оба населенных пункта — на юге Одесской области) провожают в последний путь 40-летнюю Майю Унтилу. Они они стали жертвами аварии на трассе Рени — Одесса, где BMW на сумасшедшей скорости вылетел на встречную полосу движения и буквально протаранил рейсовый микроавтобус с пассажирами.

Ранения различной степени тяжести тогда получили 13 человек. По информации медиков Саратской центральной больницы (ДТП произошло на территории Саратского района Одесской области), находящуюся в крайне тяжелом состоянии маму Ксении — Ирину Манько — уже перевели в реанимацию одесской городской клинбольницы № 11. По имеющимся сведениям, усилиями врачей женщина начала самостоятельно дышать, однако остается в коме первой степени. Врачей радует то, что пациентка реагирует на внешние раздражители.

У 58-летнего водителя маршрутного автобуса — переломы трех лицевых костей черепа. Проведенное томографическое исследование подтвердило перелом латеральной и медиальной стенок левой орбиты, перелом решетчатой и скуловой костей. Дальнейшее лечение он будет проходить в областной клинической больнице.

Еще троих пострадавших, получивших травмы средней тяжести, перевели в Килийскую центральную райбольницу. В Саратской остались девять травмированных из числа пассажиров маршрутки и водитель BMW. У него — серьезные травмы: ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, закрытый перелом верхней трети правой голени, множественные ссадины лица, ушибы конечностей… Его состояние остается тяжелым, до вчерашнего дня он находился в больнице под охраной.

Напомним, виновника масштабного ДТП (по части 3 статьи 286 — нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти людей — УК Украины, 2 февраля Киевский райсуд Одессы арестовал, избрав в качестве меры пресечения двухмесячное содержание в СИЗО без права на залог.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter