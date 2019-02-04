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Где в Киеве с 5 по 8 февраля можно пройти бесплатную экспресс-диагностику
В Киеве желающие проверить состояние здоровья в рамках проекта «Врач в вашем доме» могут обратиться в медпункты, которые размещены во всех районах. Медперсонал проведет диагностику по некоторым показателям: вам измерят артериальное давление, подсчитают индекс массы тела, определят уровень глюкозы в крови и холестерина. По этим данным можно судить о том, какие показатели выходят из-под контроля. Следует прислушаться к рекомендациям врачей, которые при необходимости назначат дополнительные обследования и консультации узких специалистов, помогут справиться с неинфекционными заболеваниями. Медицинские работники посоветуют, как правильно двигаться к цели, чтобы привести показатели здоровья в норму и подольше сохранять активность.
Медики также выезжают к социально незащищенным семьям и к тем, кто не может самостоятельно посетить медучреждение. Такие мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) выезжали на вызовы за период работы проекта 5 691 раз.
Пункты, в которых можно пройти экспресс-диагностику, с 5 по 8 февраля, открыты по таким адресам (график приема в основном с 11:00 до 14:00):
Голосеевский район
5−8 февраля — проспект Науки, 15 (Голосеевская организация общества Красного Креста Украины в Киеве);
Дарницкий район
5 февраля — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты), улица Вербицкого, 18 (аптека № 62, «Фармация»);
6 февраля — Харьковское шоссе, 176 г (управление соцзащиты);
7 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62 «Фармация»);
8 февраля — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Днепровский район
5 февраля — 10:00−13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79 «Фармация»),
6 февраля — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Пожарского, 8а (жэо № 402), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени Г. Тычины);
7 февраля — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2, Миропольская, 13а (ЖЭО № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);
8 февраля — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2, Миропольская, 1 (аптека № 2), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);
Деснянский район
5 февраля — проспект Маяковского, 47;
6 февраля — проспект Маяковского, 15 (аптека № 119);
7 февраля —
Оболонский район
5 февраля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55 «Фармация»);
6 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж (Центр админуслуг);
7 февраля — улица П. Панча, 7б (центр занятости);
8 февраля — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты);
Печерский район
5 февраля — улица Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);
6−8 февраля — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 6 В (аптека «Доброго дня»);
Подольский район
5 февраля — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 «Фармация»);
6 февраля — улица Туровская, 26 (детская поликлиника), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП «Фармация»);
7 февраля — улицы Волошская, 47, каб.114 (амбулатории №№ 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51 КП"Фармация");
8 февраля — улицы Мостицкая, 9 (консультационно-диагностический центр, каб 250), Полковая, 57 (амбулатория № 1);
Святошинский район
6, 8 февраля — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
5, 7, 8 февраля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);
6 февраля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
Шевченковский район (прием
5 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 1;
6 февраля — улица Сечевых Стрельцов (аптека № 7 «Фармация»), ЦПМСП № 2;
7 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
8 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90 «Фармация»), ЦПМСП № 1.
Напомним, что желающие также могут в течение февраля бесплатно обследоваться на мобильном флюорографе. При необходимости пациенту выдадут справку с результатами проверки и проконсультируют фтизиатры.
Между тем для киевлян создали коммунальные центры, в которых круглосуточно оказывают стоматологическую помощь. До сих пор работал такой пункт на левом берегу, сообщили в горгосадминистрации. Теперь же неотложная помощь доступна для взрослых целые сутки на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет; бесплатную стоматпомощь оказывают участникам АТО). Кроме того, появился первый кабинет для круглосуточного медобслуживания детей (на базе детской клинической больницы № 7) — на улице Подвысоцкого, 4б.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников в Киеве учебный процесс сейчас приостановлен в 106 школах столицы.
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