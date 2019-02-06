В центре Полтавы сосульки падают на головы людям: число жертв растет

Происшествия

В Полтаве с каждым днем растет число пострадавших от падения сосулек и глыб льда с крыш домов. Только на центральной улице Соборности за четыре дня были травмированы две девочки (6 и 7 лет) и 18-летняя студентка. По последним данным, количество пострадавших составило уже девять человек, четверо из которых — дети.

Во вторник, 5 февраля, в травмпункт 1-й городской клинической больницы с жалобами на головные боли обратилась 16-летняя школьница. На нее упала сосулька, когда она шла по тротуару в центре города — на перекрестке улиц Европейской и Шевченко. Спустя несколько часов девушка почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лобной части. Потребовалась госпитализация.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у 6-летней Маши Зволинской, которую тяжело травмировал кусок льда, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. Девочка уже вышла из комы, но находится на аппарате искусственного дыхания.

Начальник отдела оперативного реагирования Полтавского городского совета уточнил, что 5 февраля лед упал на 16-летнюю школьницу с нежилого дома. Впрочем, для потерпевших нет разницы, падают на них ледяные глыбы с жилых или нежилых домов, ведь ответственности за это никто не несет, несмотря на то что по всем подобным фактам открываются уголовные производства. А коммунальщики утверждают, что в тариф не входит стоимость очистки крыш городских домов, поэтому за их состоянием должны следить сами жильцы.

Между тем в Харькове женщина упала с пятого этажа, когда пыталась самостоятельно сбить сосульки.

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