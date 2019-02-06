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Субсидии наличными: в Украине сделали важное сообщение для получателей госпомощи
Украинцы, оформившие субсидии, в марте 2019 года получат государственную помощь в наличной форме для оплаты коммуналки за февраль. Решение о реализации модели выплат компенсаций «живыми деньгами» для расчетов принял Кабинет министров. Ранее министр социальной политики Андрей Рева объяснял, кому субсидию оставят в виде наличности, а кого переведут на безналичный расчет.
«Параллельно будет действовать запущенная с января 2019 монетизация, которая предусматривает расчеты за потребленные услуги субсидиантами через «Ощадбанк, и (по итогам этого отопительного сезона) выплату неиспользованных субсидий получателями наличными», — сообщают в Министерстве социальной политики.
В министерстве напоминают, что все, кому назначена субсидия с 2018 года, в марте получат наличные для оплаты коммунальных платежек за февраль 2019 года. Соответственно, в апреле придут средства для расчета за потребленные в марте услуги, в мае — за апрельскую коммуналку. «Вся субсидия „старым“ субсидиантам будет перечислена в виде денежного перевода через „Ощадбанк“, а пенсионерам ее выплатит Пенсионный фонд одновременно с пенсией», — добавляют в Минсоцполитики.
Для получения денежного перевода необходимо будет обратиться в ближайшее отделение «Ощадбанка» и предоставить паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денежного перевода каждому получателю субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае. Пенсионеры, которые получат пенсионные выплаты через другие банки, смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит «Укрпочта».
Все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты за потребленные услуги в этих лиц с предприятиями осуществлять «Ощадбанк», а субсидианты получат по результатам уже в этого отапливаемого сезона остаток неиспользованной субсидии наличными через этот банк.
Каждому получателю субсидии, которому помощь назначена с 2018 года, в марте «Укрпочта» доставит сообщение о том, сколько и каким образом поступит средств субсидии для оплаты коммуналки. Таким образом, правительство будет осуществлять параллельно две модели монетизации. По результатам анализа их эффективности будет приниматься решение о внедрении одной из них с мая 2019 года.
Эксклюзивный материал о субсидиях читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украинцы получат сэкономленные деньги: все, что нужно знать о монетизации субсидий».
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