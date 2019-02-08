Помощник Супрун заразился корью: в Минздраве эпидемия

Здоровье

Корь наступает, и Минздрав Украины бьет во все колокола. Регулярно информирует, сколько людей заболели, инициирует проведение «спецопераций» по вакцинации школьников в наиболее опасных регионах, призывает прививаться взрослых. В самом ведомстве 28 января тоже началась экстренная вакцинация сотрудников. Об этом сообщил в Facebook Сергей Дибров: «По данным разведки, сегодня туда доставили вакцину КПК в количестве, достаточном для вакцинации целого батальона, а также прививочную бригаду. Судя по всему, сплошная вакцинация министерских работников продлится несколько дней».

Но… Инфекция так легко не сдается. Журналист и общественный деятель Василий Апасов в Facebook сообщает: «Сейчас вы будете смеяться: в Минздраве Украины зафиксирован очаг кори. Скосило юридический отдел. Ранее поразило охранника».

Как рассказал «ФАКТАМ» осведомленный источник, на 8 февраля заболевших насчитывается уже 15 человек, среди которых помощник Ульяны Супрун и начальник охраны. Некоторые прошли экстренную вакцинацию. Но, видимо, иммунитет еще не успел выработаться, и люди болеют очень тяжело.

«ФАКТЫ» уже не раз со ссылкой на экспертов писали, как правильно прививать от кори взрослых. Так, инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Жигарев считает, что если человек не болел корью, то предварительно нужно сдать анализ, показывающий уровень защитных антител. Если их недостаточно или нет совсем, то тогда прививка нужна. Взрослые люди болеют корью гораздо тяжелее, чем дети, чаще получают осложнения — пневмонию, бронхит, отит, а также воспаление мозга — энцефалит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как распознать корь, как выглядит сыпь при этом заболевании, а также о том, как отличить корь от других ОРВИ, если сыпь еще не появилась.

Также специалисты рассказали, можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа.

Тем временем корь атакует: в Кривом Роге (Днепропетровская область) умерла женщина, в Старобельске (Луганская область) объявили карантин.

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