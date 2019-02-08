- 9:25 В сеть выложили "сатанинское" видео: зрителям становится плохо, но они не понимают почему
- 9:03 Открытие и закрытие счета в банке: что изменилось для украинцев
- 8:49 Дело нацгвардейца Маркива: украинские нардепы дали важные показания в итальянском суде
- 8:41 Бывшая королева красоты обвинила в сексуальных домогательствах Нобелевского лауреата
- 8:29 Многие в российской «элите» задаются вопросом: «А зачем нам нужен Путин?» — Андрей Пионтковский
- 8:18 В Куршевеле самолет врезался при посадке в сугроб
- 8:09 «Динамо» — «Волеренга»: онлайн-видеотрансляция матча
- 8:06 У берегов Крыма возникла новая опасность из-за горящих танкеров
- 7:33 Легкие рецепты вкусных блюд от знаменитостей ко Дню святого Валентина
- 7:26 Не сотрясайте воздух: Климкин жестко высказался о российских наблюдателях на выборах
Обнародованы шокирующие данные о смертности в Украине из-за врачебных ошибок
В Украине от ошибок врачей на операционном столе ежегодно умирают более 30 человек. Такие данные представил автор соответствующего исследования, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении Института общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины Юрий Скалецкий. При этом он отметил, что жертв ДТП и производственных травм в Украине значительно меньше — 10 и менее одного в ежедневном выражении, информирует Дело.
Справедливости ради он констатировал, что даже в США от ошибок медперсонала ежегодно умирает до 100 тыс. пациентов.
В Украине же, как выяснилось, статистика послеоперационной смертности значительно отличается в зависимости от региона. Так, в Винницкой области смертность в два раза ниже, чем в целом по Украине, и более чем в три раза меньше, чем в Одесской области.
Лидером же по снижению послеоперационной смертности в Украине является Киевская городская клиническая больница № 12, констатировал Скалецкий.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о женщине из Николаевской области, которая из-за врачебной халатности лишилась ноги.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 752 мм