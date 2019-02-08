Обнародованы шокирующие данные о смертности в Украине из-за врачебных ошибок

Здоровье

В Украине от ошибок врачей на операционном столе ежегодно умирают более 30 человек. Такие данные представил автор соответствующего исследования, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении Института общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН Украины Юрий Скалецкий. При этом он отметил, что жертв ДТП и производственных травм в Украине значительно меньше — 10 и менее одного в ежедневном выражении, информирует Дело.

Справедливости ради он констатировал, что даже в США от ошибок медперсонала ежегодно умирает до 100 тыс. пациентов.

В Украине же, как выяснилось, статистика послеоперационной смертности значительно отличается в зависимости от региона. Так, в Винницкой области смертность в два раза ниже, чем в целом по Украине, и более чем в три раза меньше, чем в Одесской области.

Лидером же по снижению послеоперационной смертности в Украине является Киевская городская клиническая больница № 12, констатировал Скалецкий.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о женщине из Николаевской области, которая из-за врачебной халатности лишилась ноги.

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