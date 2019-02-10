Супрун рассказала украинцам, как снизить уровень холестерина

Здоровье

Временно отстраненная от выполнения служебных обязанностей и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун продолжает заботиться о здоровье украинцев. В этот раз озабоченность главного медика страны вызвал повышенный уровень холестерина наших сограждан.

«Что делать, если вы получили свой результат и уровень холестерина повышен? Есть два основных способа его уменьшить: диета плюс высокая физическая активность; лекарства, среди которых, главным образом, это статины — средства, влияющие на синтез холестерина», — написала чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что начинать прием статинов следует по назначению врача. В то же время потребность в лечении статинами может исчезнуть, если человек меняет свой образ жизни — бросает курить, злоупотреблять алкоголем, улучшает питание, нормализует вес и увеличивает уровень физической активности.

Она привела примеры, когда назначение статинов имеет смысл: если риск сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта, смерти от сосудистых болезней) в ближайшие 10 лет превышает 7,5%; если высокий уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) — 4,9 ммоль/л или выше. Оптимальный его уровень составляет менее 2,6 ммоль/л.

Кроме того, это будет весьма кстати в случае наличия заболеваний, связанных с атеросклерозом (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сужение артерий ног и тому подобное); а также тогда, когда есть факторы риска — курение, сахарный диабет, уровень «плохого» холестерина — 1,8−4,9 ммоль/л, сужение сосудов, гипертония, в возрасте от 40 до 75 лет.

Супрун отметила, что взрослые должны делать анализ на определение холестерина каждые 4−6 лет. Те, кто находится в группе риска (имеет семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний, избыточный вес или диабет), должны делать это чаще.

Держать уровень холестерина на нормальном уровне, по словам Супрун, поможет ежедневная физическая активность. А также здоровое питание, основу которого составляют: цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, растительные масла, бобовые и орехи; семена, оливковое и рапсовое масло, скумбрия, сельдь; яблоки, тыква, корень сельдерея, овсянка, нут, чечевица. Кроме этого, стоит отказаться от сладостей, колбасных изделий, вредных жиров, копченостей и алкоголя.

Также необходимо следить за собственными параметрами: здоровый индекс массы тела (до 25) и адекватный обхват талии (до 80 см для женщин, до 94 см у мужчин).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помощник Супрун заразился корью — похоже, в Минздраве началась эпидемия.

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