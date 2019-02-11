26.99 / 27.24 30.49 / 30.94
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

В Мукачево непривитым детям запретят посещать школы и детсады

15:23 11 февраля 2019   127
прививка
Инф. «ФАКТОВ»

Вслед за Одесской областью Закарпатье также решилось на жесткие меры, чтобы сдержать вспышку кори. В Мукачево планируют запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады.

Планируется, что запрет вступит в силу со следующей недели, а пока управления образования и здравоохранения Мукачевского горсовета юридически оформят такие ограничительные меры.

Невакцинированных детей предлагается не допускать не только на уроки, но и во внешкольные учреждения, например, в художественные школы. На стороне администрации города стоит закон о защите от инфекционных болезней. Статья 15 этого закона не разрешает посещение детских учреждений несовершеннолетним, не получившим профилактические прививки согласно календарю.

Авторы инициативы напомнили родителям, что в городе достаточно вакцин, а родителям непривитых детей стоит побыстрее обратиться к семейным врачам и специалистам коммунального Центра первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, с начала года в Закарпатье зарегистрировано более 760 случаев заболевания корью. В основном заболевшие — это дети школьного и дошкольного возраста (524 ребенка). Врачи составили памятку для родителей, как распознать корь и отличить ее от других инфекционных заболеваний.

Также в Минздраве разъяснили, как будут посещать школы и детсады непривитые дети, которых не вакцинировали по медицинским обстоятельствам. Для таких детей предусмотрена специальная процедура.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

Киев
0

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины