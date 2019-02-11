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В Мукачево непривитым детям запретят посещать школы и детсады
Вслед за Одесской областью Закарпатье также решилось на жесткие меры, чтобы сдержать вспышку кори. В Мукачево планируют запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады.
Планируется, что запрет вступит в силу со следующей недели, а пока управления образования и здравоохранения Мукачевского горсовета юридически оформят такие ограничительные меры.
Невакцинированных детей предлагается не допускать не только на уроки, но и во внешкольные учреждения, например, в художественные школы. На стороне администрации города стоит закон о защите от инфекционных болезней. Статья 15 этого закона не разрешает посещение детских учреждений несовершеннолетним, не получившим профилактические прививки согласно календарю.
Авторы инициативы напомнили родителям, что в городе достаточно вакцин, а родителям непривитых детей стоит побыстрее обратиться к семейным врачам и специалистам коммунального Центра первичной медико-санитарной помощи.
Напомним, с начала года в Закарпатье зарегистрировано более 760 случаев заболевания корью. В основном заболевшие — это дети школьного и дошкольного возраста (524 ребенка). Врачи составили памятку для родителей, как распознать корь и отличить ее от других инфекционных заболеваний.
Также в Минздраве разъяснили, как будут посещать школы и детсады непривитые дети, которых не вакцинировали по медицинским обстоятельствам. Для таких детей предусмотрена специальная процедура.
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