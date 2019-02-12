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Порошенко в Мюнхене расскажет миру о вмешательстве России в украинские выборы
На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 15−17 февраля, будет представлена информация о вмешательстве Российской Федерации и президентскую кампанию в Украине. Ранее СБУ заявляла, что спецслужбы РФ готовят мощные кибератаки перед выборами в Украине и во время самих выборов.
Информацию в Мюнхене представит президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время своего выступления на ежегодной инвестиционной конференции и добавил, что Россия активно работает в этом направлении. Президент Украины отметил, что грядущие выборы в стране связаны с серьезными вызовами.
«Первый — вызов реваншизма, вмешательство России в избирательный процесс в Украине. Дело не в персональных симпатиях к кому-нибудь или антипатиях Путина к действующему украинскому президенту. Цель — остановить движение Украины на Запад и вернуть ее в сферу российского влияния. Второй — вызов популизма. Мы не уникальны, эта эпидемия накрыла весь мир. Единомышленники Чавеса и Мадуро предлагают украинцам широкий ассортимент блюд из венесуэльской кухни. Они забыли, как 14 лет назад их обещания снизить цены на сахар завершились его дефицитом», — сказал Петр Порошенко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил, что подпишет закон, закрепляющий в Конституции курс на членство в НАТО и Евросоюзе на следующей неделе.
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