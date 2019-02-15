Глава избирательного штаба Порошенко сделал предложение участникам предвыборной гонки

Политика

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук, которого сегодня представили журналистам, призвал участников президентской гонки отказаться от грязных технологий и не создавать провокаций, раскалывающих страну.

Он отметил, что возглавляемый ним штаб продемонстрирует оппонентам и гражданам Украины, как проводить честную и чистую избирательную кампанию.

«Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В том числе — насколько они соответствуют реальным затратам кампании. Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну», — заявил Ковальчук.

Глава президентского штаба также призвал журналистов проверять информацию и не тиражировать фейки.

«Предлагаем СМИ проверять факты и новости на достоверность. Сегодня страна-агрессор использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в нашей стране, как это они уже делали в других странах», — цитирует слова Ковальчука «Интерфакс-Украина».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нечестных методах ведения избирательной компании некоторыми кандидатами. Так, в Днепре в одном из баров была зафиксирована попытка подкупа избирателей. У женщин пенсионного возраста собирали даные паспорта, а взамен выплачивали деньги.

Как считают специалисты, кроме рекордного числа претендентов, настоящие выборы могут запомниться многочисленными нарушениями в процессе агитации за кандидатов.

А путинские пропагандисты уже сообщили о «печальном» итоге выборов в Украине.

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