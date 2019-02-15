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Дело об убийстве Гандзюк: подозреваемый Мангер вышел на свободу
В Киеве вышел из СИЗО председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который был арестован по подозрению в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Как сообщает Громадське, собравшимся у стен СИЗО СБУ журналистам фигурант громкого дела заявил о готовнсоти содействовать следствию ради того, чтобы найти «реальных преступников».
«Скажу только одно: нужно далее сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и сотрудничать, сколько это будет нужно следствию», — цитируют чиновника журналисты.
Он также отметил, что может беспрепятственно передвигаться по территории Украины, тогда как заграничные паспорта суд у него отобрал.
Залог за Мангер в размере 2,497 миллиона гривен был собран и перечислен в бюджет менее чем за сутки. Его внес адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.
Напомним, следствие требовало для Мангера ареста как минимум до 3 марта без права залога. В прокуратуре считают, что подозреваемый может скрыться от правосудия, например, в Австрию, где у его семьи есть дом. Решение о мере пресечения суд принял в 2:58 часов ночью 15 февраля.
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