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Политика

Евросоюз усилит давление на Россию: готовятся новые санкции

19:15 16 февраля 2019   85
Санкции
Инф. «ФАКТОВ»

В Евросоюзе начались новые переговоры по новым санкциям. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на «Украинском ланче» в Мюнхене, организованном фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.

Самуэльсен напомнил об украинских военнопленных и обратился к России с требованием отпустить их, и одновременно сообщил, что предлагает повысить давление на Россию, пишет «Европейская правда».

«Я призываю к новым санкциям, и они должны быть наложены, если Россия не отпустит украинских моряков», — заявил он.

Министр добавил, что речь идет о новой инициативе.

«И я довольно оптимистичен, что это произойдет», — отметил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы освобождения украинских моряков.

Ранее международные партнеры Украины согласовали так называемый «азовский пакет» санкций против России. ЕС может расширить из-за инцидента близ Керченского пролива санкционный список РФ еще на восемь фамилий.

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