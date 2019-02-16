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Евросоюз усилит давление на Россию: готовятся новые санкции
В Евросоюзе начались новые переговоры по новым санкциям. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на «Украинском ланче» в Мюнхене, организованном фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегией.
Самуэльсен напомнил об украинских военнопленных и обратился к России с требованием отпустить их, и одновременно сообщил, что предлагает повысить давление на Россию, пишет «Европейская правда».
«Я призываю к новым санкциям, и они должны быть наложены, если Россия не отпустит украинских моряков», — заявил он.
Министр добавил, что речь идет о новой инициативе.
«И я довольно оптимистичен, что это произойдет», — отметил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы освобождения украинских моряков.
Ранее международные партнеры Украины согласовали так называемый «азовский пакет» санкций против России. ЕС может расширить из-за инцидента близ Керченского пролива санкционный список РФ еще на восемь фамилий.
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