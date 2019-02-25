«Думала, что в США учатся только дети богатых»: как киевлянка поступила в Колумбийский университет

Житейские истории

Знай наших!

Сейчас Надежде Дубчак 19 лет, и она студентка престижнейшего Колумбийского университета в Нью-Йорке. Несмотря на то что занятия в университете начнутся только в сентябре, Надя уже сдала вступительные экзамены и еще в декабре была зачислена на первый курс. Год обучения в этом университете стоит 70 тысяч долларов, но Надя выиграла грант, полностью покрывающий расходы на обучение, проживание в кампусе и транспорт. (Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали удивительную историю незрячей девушки из Тернополя, которая стала студенткой престижного вуза в США). Кроме того, через несколько месяцев Надя заканчивает обучение в частной школе Лоуренсвилль в штате Нью-Джерси. В школу Лоуренсвилль, которую в свое время закончили генеральный директор Walt Disney Company Майкл Айснер, издатель журнала Forbes Малкольм Форбс, генеральный директор компании Mobil Райли Уорнер, а также многие лауреаты Нобелевской премии и известные дипломаты, Надя поступила в 2017 году. И опять-таки, выиграла грант, поэтому за два года обучения ей не пришлось заплатить ни копейки. Среди учеников этой школы Надя стала первой украинкой. О том, как ей это удалось, девушка рассказала «ФАКТАМ».

Надя закончила гимназию № 19 «Межигорскую» на столичном Подоле. Девушка признается, что до 11-го класса даже не думала о поступлении в вуз за границей. Планировала подавать документы в Киево-Могилянскую академию.

— Как и многим другим, мне казалось, что учиться в престижном американском вузе — это из области фантастики, — говорит Надя Дубчак. — Поэтому даже не рассматривала этот вариант. До тех пор, пока не увидела в соцсети объявление о благотворительном проекте Ukraine Global Scholars — организации, бесплатно помогающей прошедшим отбор украинским школьникам поступить на учебу в США. Я решила попробовать. Заполнила на сайте проекта аппликационную форму и написала три эссе на английском языке — о своих увлечениях, академических достижениях, участии в секциях и кружках. Английский знала неплохо. Во-первых, у нас в гимназии было углубленное изучение иностранного языка. И потом, я много занималась сама. Читала книги, смотрела фильмы на английском. Поэтому с эссе справилась и получила извещение о том, что прошла во второй тур.

Второй тур отбора в Ukraine Global Scholars — это два теста: по английскому языку и математике. Тесты писали онлайн. Потом результаты моих тестов сравнивали с баллами других участников. И я прошла в следующий тур, предполагавший интервью с руководителями благотворительного проекта по скайпу. Перед интервью очень волновалась. Такого опыта у меня еще не было. Интервью проходило, разумеется, на английском. Вопросы в основном касались не знаний, а моих достижений и планов. Потом было еще одно интервью, после которого мне сообщили, что я прошла отбор в программу, частью которой была бесплатная онлайн-подготовка к тестам. В Ukraine Global Scholars из примерно пятисот человек попадают двадцать счастливчиков — финалисты проекта. Я с трудом могла поверить, что оказалась в их числе.

Обучение в онлайн-школе, по словам Нади, длилось месяц.

— В онлайн-школе нас готовили прежде всего к TOEFL (тесту на знание английского языка, сдача которого обязательна для всех иностранцев) и SAT (тест, который в США необходимо сдавать всем абитуриентам, независимо от того, из какой они страны), — продолжает Надя. — С учителями проходили онлайн-конференции, после которых нам давали домашние задания. Школа хорошо помогает, но без самостоятельной работы на высокий балл эти тесты не сдашь. Я сидела над заданиями по восемь часов в день. После окончания онлайн-школы мы сдавали экзамен: чтобы учителя проекта могли увидеть наши результаты и сравнить с предыдущими. Одного участника, кстати, тогда исключили из числа финалистов, потому что не увидели у него прогресса.

Во время обучения в этой школе я в режиме онлайн познакомилась с другими финалистами проекта. А через несколько дней после окончания занятий мы все смогли увидеться, встретившись в лагере в Одесской области. Там же лично познакомились с нашими менторами из Ukraine Global Scholars. В течение десяти дней они подробно рассказывали нам, как писать эссе, как заполнять аппликационные формы, где и у кого брать рекомендации для поступления.

— И где же?

— В первую очередь в школе, где вы учились. Рекомендации из украинских школ в США рассматриваются и имеют большое значение. Школьный аттестат, кстати, тоже нужен. Не стоит думать, что документы из украинских школ в США не котируются — это совсем не так.

— Как выбирали учебное заведение в США?

— С помощью наших наставников. Менторы видят, на что каждый из нас способен, и могут сказать, где у того или иного финалиста больше шансов. Если абитуриенту нет 18 лет, ему чаще всего рекомендуют поступать на два года в школу. Некоторых смущает мысль, что в 18- или 19- летнем возрасте они будут учиться в школе. Но нужно понимать, что это совсем другая школа. В таких учебных заведениях уровень подготовки бывает даже выше, чем в частных американских колледжах.

— Сколько экзаменов вы сдавали при поступлении в школу Лоуренсвилль?

— Два: TOEFL и SAT. За сдачу каждого из этих экзаменов нужно заплатить около 200 долларов, но Ukraine Global Scholars взяла эти расходы на себя. Экзамены проводят международные организации. Ты регистрируешься, после чего приходишь, куда тебе скажут, и пишешь тест — либо на компьютере, либо на бумаге. SAT для меня оказался намного сложнее, чем TOEFL. К SAT я очень долго готовилась, несколько месяцев отвечала на похожие тестовые вопросы, тренировалась писать сочинения так, как нужно будет на экзамене. Английский язык в этом тесте дался мне сложнее, чем математика. Но я чувствовала, что написала хорошо. Так и оказалось. Я набрала 1520 баллов из 1600 возможных!

Через несколько месяцев начались интервью в школах, в которые я пробовала поступать. Таких школ было больше десяти. И в каждой — свое собеседование по скайпу. Готовиться к таким интервью мне тоже помогали менторы из Ukraine Global Scholars. Кое-какой опыт общения на английском языке был. За границу я не ездила, но однажды ездила в лагерь, который организовали волонтеры из США. Там мы общались на английском. Я уверена: научиться говорить по-английски возможно, даже не выезжая за границу. Во многих городах есть бесплатные разговорные клубы. Но самое эффективное — говорить с собой. Я так делала: представляла, как кто-то задает мне вопросы на английском и отвечала на них.

— О чем спрашивают во время интервью в американских школах?

— Теоретические знания каких-либо предметов не интересуют членов приемной комиссии — это вы уже показали на тестах. Во время интервью они хотят на тебя посмотреть: как и о чем ты говоришь, умеешь ли поддержать беседу, убрана ли твоя комната. Абитуриент за несколько минут должен рассказать о своей жизни, причем сделать это интересно и небанально. У меня спрашивали о семье, об отношениях с родными, о моих планах на будущее. Иногда обсуждались глобальные вопросы. Кстати, как раз во время интервью в школе Лоуренсвилль, где я сейчас учусь, подняли вопрос проблемы переселенцев в Европе.

Надя Дубчак поступила в две частные школы. Выбрала школу Лоуренсвилль, где получила грант.

— Перед тем как предоставить финансовую помощь, школа выясняет платежеспособность абитуриента, — рассказывает Надя. — Поэтому у поступающего всегда запрашивают справки о размере заработной платы родителей и отчеты о всех тратах семьи за год.

По словам Нади, ее грант покрывает расходы на обучение, проживание, питание и даже билеты из Украины в США и обратно. Деньги на руки учащимся не выдают — школа просто оплачивает все эти услуги. На карманные расходы Наде полагаются 25 долларов в неделю.

— Я до последнего не верила, что поступила, — признается Надя. — Еще недавно мне казалось, что учебу в США могут себе позволить только дети из очень обеспеченных семей. Даже когда приехала в кампус, иногда ловила себя на мысли, что все это какой-то сон (смеется).

Первые несколько месяцев мне было сложно. Прежде всего из-за языкового барьера. Если на занятиях все стараются говорить разборчиво, то между собой американцы разговаривают настолько быстро, что половину слов сначала не можешь разобрать. Со временем, конечно, привыкаешь. Здесь система обучения совсем не такая, как в Украине. Учащийся сам выбирает определенное количество курсов. Учебный год разделен на триместры, и каждый триместр у меня новое расписание. Сформированного класса у нас нет, ведь каждый посещает те курсы, которые выбрал. Если в начале триместра понимаешь, что выбранный предмет тебе не нравится, можешь заменить его на другой. Курсы тут узкопрофильные. Например, один из моих называется «Бразилия: порядок и прогресс». Другой — «Литература времен холодной войны». Одна из особенностей нашей школы — так называемый стол Харкнесса. Это методика обучения, когда преподаватель и ученики сидят за круглым столом и обсуждают материал. Урок проходит в форме дискуссии. Это очень интересно.

По словам девушки, иностранных учащихся в школе 16 процентов. Остальные — американцы. Уже после Нади в школу Лоуренсивилль поступила еще одна украинка из Тернополя, тоже участница программы Ukraine Global Scholars. А Надя уже в сентябре поедет в Колумбийский университет. Для поступления в этот университет она сдавала пять экзаменов: TOEFL, SAT и три теста по литературе, истории США и математике. О себе и своих достижениях рассказывала в заявке на поступление The Common Application. Девушка признается, что после обучения в школе Лоуренсвилль для нее это не составило большого труда.



* Колумбийский университет — один из известнейших и престижнейших вузов США

— Полтора года в школе помогли мне влиться в американскую среду, — говорит Надя.— И получить хорошее образование. После американской школы такого уровня поступить в престижный колледж значительно легче. Свой профиль в Колумбийском университете я буду выбирать только на втором курсе. Планирую заниматься управлением бизнесом. Мечты сбываются.

История Нади Дубчак — не единственный пример успешной учебы украинцев в престижных американских университетах. Недавно «ФАКТЫ» рассказывали историю киевлянина Георгия Солодко, который получил приглашение в Гарвард и грант на обучение в размере 300 тысяч долларов. Он тоже был участником благотворительной программы Ukraine Global Scholars, существующей с 2015 года.

— За время работы нашего проекта мы помогли поступить в США 36 ребятам, — рассказала «ФАКТАМ» член правления и ментор Ukraine Global Scholars Юлия Лемеш. — В общей сложности украинские абитуриенты получили гранты на 8,5 миллиона долларов США. Из них только две девочки в прошлом году не смогли поехать на учебу в школы из-за того, что им отказали в американской визе. Но они не сдаются и в этом году будут пробовать поступать в американские и европейские вузы. Участники нашего проекта действительно не несут никаких затрат. Все, что от них требуется, — хорошие знания, мотивация и желание помогать своей стране. У нас строгий конкурс. Ежегодно из нескольких сотен финалистов мы отбираем всего несколько десятков. Но если в 2015 году мы отобрали только 13 детей, а в 2016-м и 2017-м — уже 20, то в нынешнем году планируем взять от 35 до 50 человек. Набор открыт и будет идти до 31 марта. Всех желающих призываем заходить на наш сайт www.ukraineglobalscholars.org и заполнять аппликационную форму.

Мы действительно не просто отбираем достойных кандидатов, но и сопровождаем их на всех этапах поступления. Просто хорошо знать английский язык мало. Человек должен уметь себя подать, чему в украинских школах вообще не обучают. Мы учим наших финалистов делать это так, как требуют американские школы и колледжи. Престижные американские школы-пансионы уже хорошо знают, что такое Ukraine Global Scholars, и к нашим финалистам относятся внимательнее, чем ко многим другим абитуриентам. Для наших детей не делают никаких преференций. Но их заявки изучают тщательнее, потому что всем известно, какой у нас жесткий отбор. Кстати, после того, как человек поступает в школу или колледж, мы не теряем с ним связь. Некоторым помогаем с покупкой билетов (если школа это не оплачивает) или поиском семьи, в которой можно пожить во время каникул. И что еще очень важно: мы хотим, чтобы талантливая молодежь не уезжала в Америку навсегда, а, наоборот, получив качественное образование, возвращалась в Украину. Поэтому в контракте, который мы заключаем с нашими участниками, есть пункт, обязывающий их через пять лет после обучения вернуться в Украину минимум на пять лет. Многим еще во время обучения помогаем устроиться на стажировку на каникулах в топовые украинские компании.

— По каким критериям вы отбираете финалистов?

— Конечно, должны быть хорошие знания английского языка. Наш участник — это ученик 8—11-го класса украинской школы. Помимо отличной успеваемости, у него должны быть академические достижения. Например, победы на олимпиадах или в Малой академии наук. Ребенок должен широко смотреть на мир, вести активную жизнь вне школы. Приветствуется, когда он занимается, например, танцами, спортом или волонтерством.

Мы отдаем предпочтение ребятам из провинции, потому что у них намного меньше возможностей, чем у жителей крупных городов. Обычно дети, вырвавшиеся из таких условий, показывают себя лучше всего и готовы не просто брать, а и в дальнейшем отдавать — своей семье, новым финалистам программы и своей стране. Они понимают, что это их шанс, готовы за него бороться, достигают невероятных успехов и очень признательны за то, что они этот шанс получили. Например, наш выпускник Олег Шостак из маленького села Маково Кировоградской области поступил в престижный колледж Чоут Розмари Холл и сейчас вместе с другими финалистами работает над проектом URGE по организации первой команды из Украины для участия в престижном международном конкурсе по робототехнике. Или наша Ира Ховряк, поступившая в колледж Хаверфорд в Пенсильвании. Она очень помогла в организации нашего семинара в прошлом году. Сейчас ее взяли на летнюю стажировку в компанию Facebook в Калифорнии. Это на грани фантастики.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о киевлянине Эрнесте Дерябине, который поступил в школу искусств Тиш в США, где учились Леди Гага, Алек Болдуин, Анджелина Джоли, Мартин Скорсезе и другие знаменитости из мира музыки и шоу-бизнеса.

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